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Tahliye edilen İÜ Diş Hekimliği Fakültesindeki binalar yıkılıyor

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 03.12.2019 15:22 | Son Güncelleme

Tahliye edilen İÜ Diş Hekimliği Fakültesindeki binalar yıkılıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 26 Eylül'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından tahliye edilen İstanbul Üniversitesi (İÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'ndeki binaların yıkımı devam ediyor.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Diş Hekimliği Fakültesindeki 7 binanın boşaltılmasının ardından 30 Kasım'da başlayan yıkım çalışmalarında çok sayıda işçi görev alıyor.

Bugün de devam eden yıkım çalışmaları iş makinelerinin yardımıyla gerçekleştiriliyor.

Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında 26 Eylül'de 5.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, İstanbul Valiliği, depremin ardından hazırlanan ön hasar tespiti sonucunda, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Diş Hekimliği Fakültesindeki 7 binanın tahliyesine karar vermişti.

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İstanbul Üniversitesi (İÜ) Diş Hekimliği Fakültesi İÜ Diş Hekimliği Fakültesi binası yıkılıyor

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