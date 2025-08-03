Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Takı töreninde ilginç anlar... Altın yerine beşibiryerde pirzola şov!

İçerik devam ediyor
Çiğdem Sevinç

Kahramanmaraş'ta kebapçı Doğan Gündeş, düğünde kardeşine beşibiryerde tavuk pirzola taktı.

Kahramanmaraş'ta bir düğünde meydana gelen ilginç olay hem şaşırttı hem güldürdü. Kebapçı olan Doğan Güne, kardeşi i Volkan'a altın yerine beşibiryerde tavuk pirzola taktı.

Volkan Gündeş ve Zehra Buse Gündeş çifti, bugün düzenlenen düğün töreniyle dünya evine girdi.

Takı töreninde ilginç anlar... Altın yerine beşibiryerde pirzola şov! 1

Sıra takı törenine gelince akıllara kazınacak bir olay yaşandı. Sırası gelen davetliler gelin ve damada para ve altın takarken, en ilginç takı ise damadın kebapçı olan ağabeyi Doğan Gündeş’ten geldi.

5 ADET TAVUK PİRZOLA

Gündeş, kardeşine takı olarak 5 tane pişmiş tavuk pirzola taktı.

Takı töreninde ilginç anlar... Altın yerine beşibiryerde pirzola şov! 2

Doğan Gündeş’in poşetler içine bırakıp iple birbirine bağladığı pirzolaları damat Volkan Gündeş’in boynuna astı.

Davetliler içinde gülüşmelere neden olan o anlar kameralar tarafından kaydedildi.

Takı töreninde ilginç anlar... Altın yerine beşibiryerde pirzola şov! 3

(DHA)

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yapay zekaya meydan okudular! 'İlla elleyecen, tıpıldayacan'Yapay zekaya meydan okudular! 'İlla elleyecen, tıpıldayacan'
İlk beyin bilgisayarı yapıldı! Maymun beynini taklit ediyor...İlk beyin bilgisayarı yapıldı! Maymun beynini taklit ediyor...

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.394,95
4.395,45
% 2.23
23:59
Ons Altın / TL
136.604,84
136.824,21
% 2.23
23:58
Ons Altın / USD
3.363,06
3.363,44
% 2.21
23:59
Çeyrek Altın
7.031,92
7.186,56
% 2.23
23:59
Yarım Altın
14.019,90
14.373,12
% 2.23
23:59
Ziynet Altın
28.127,69
28.658,33
% 2.23
23:59
Cumhuriyet Altını
29.172,00
29.613,00
% 0.32
12:59
Anahtar Kelimeler:
Altın tavuk pirzola
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Türkiye’de bilinen ilk vaka! Ne doktorlar inanabildi ne de kendisi: ‘Şok geçirdim’

Türkiye’de bilinen ilk vaka! Ne doktorlar inanabildi ne de kendisi: ‘Şok geçirdim’

AK Parti'den peş peşe erken seçim sinyalleri: "Belli ki ortak bir kanaat oluşmuş"

AK Parti'den peş peşe erken seçim sinyalleri: "Belli ki ortak bir kanaat oluşmuş"

Yetişkin filmlerde oynuyordu, Bakan oldu

Yetişkin filmlerde oynuyordu, Bakan oldu

Köyde kan donduran katliam! Bir aileyi döverek öldürdüler

Köyde kan donduran katliam! Bir aileyi döverek öldürdüler

Gelinin mehir talebi gündem oldu! İmam bile şaştı kaldı!

Gelinin mehir talebi gündem oldu! İmam bile şaştı kaldı!

Bu çift, tamamen çıplak barlara gidiyor! "Arabada soyunup giriyoruz..."

Bu çift, tamamen çıplak barlara gidiyor! "Arabada soyunup giriyoruz..."

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.