Takı töreninde ilginç anlar... Altın yerine beşibiryerde pirzola şov!

Kahramanmaraş'ta bir düğünde meydana gelen ilginç olay hem şaşırttı hem güldürdü. Kebapçı olan Doğan Güne, kardeşi i Volkan'a altın yerine beşibiryerde tavuk pirzola taktı.

Volkan Gündeş ve Zehra Buse Gündeş çifti, bugün düzenlenen düğün töreniyle dünya evine girdi.

Sıra takı törenine gelince akıllara kazınacak bir olay yaşandı. Sırası gelen davetliler gelin ve damada para ve altın takarken, en ilginç takı ise damadın kebapçı olan ağabeyi Doğan Gündeş’ten geldi.

5 ADET TAVUK PİRZOLA

Gündeş, kardeşine takı olarak 5 tane pişmiş tavuk pirzola taktı.

Doğan Gündeş’in poşetler içine bırakıp iple birbirine bağladığı pirzolaları damat Volkan Gündeş’in boynuna astı.

Davetliler içinde gülüşmelere neden olan o anlar kameralar tarafından kaydedildi.

(DHA)