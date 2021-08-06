Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Takılarınız parıl parıl parlasın!

Takılarınız parıl parıl parlasın!

06.08.2021 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınların kullanmayı en çok tercih ettiği aksesuarların başında kolye, küpe, yüzük gibi takılar yer alır. Parıl parıl parlayan aksesuarlar ile güzelliğimize güzellik katarız. Peki takılarınızın ilk günkü gibi parlak ve canlı görünmesi için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?

Takılarınız parıl parıl parlasın!

Severek satın aldığımız takılar bir süre sonra kararmaya başlar ve ilk günkü gibi cezbedici görünmez. Takıları kadife kutularda muhafaza etmek, alkol gibi kimyasallardan uzak tutmak ve periyodik bakımlar yaparak kullanım sürelerini uzatmak mümkündür.
Evde yapacağınız birkaç bakım tüyosu ile takılarınızın her zaman göz kamaştırıcı olmasını sağlayabilirsiniz.

ALTIN TAKILAR

altın 1

Başta alyanslar olmak üzere altından yapılan aksesuarlar kadınların en sevdiği takılardır. Altın takılarınızı kadife kutularda birbirine değmeyecek şekilde saklayarak çizilmelerini engelleyebilirsiniz.
Sık kullanım sonucu çizilen, parlaklığı azalan altınları parlatmak için bir dilim kavuna ihtiyacınız var. Kavunun suyunu bir kaseye koyun, üzerine tüm altınlarınızı batırıp altınları 25 dakika boyunca kavun suyunda bekletin. 25 dakika sonunda altınlarınızı su ile durulayıp kurulayın. Altınlarınızın parıl parıl parladıklarını göreceksiniz.

GÜMÜŞ TAKILAR

gümüş

Gümüş takılar, özellikle kolye ve yüzükler tenimize temas ettikçe kararır ve zaman içinde kötü bir görüntü oluşturur. Düzenli olarak yapacağınız bakımlar ile gümüşlerinizin kullanım sürelerini uzatabilirsiniz.
Gümüşlerinizin ilk günkü gibi yeni görünmesi için diş macunundan destek alabilirsiniz. Diş macununu pamuğa sıkın ve gümüşlerinizi pamuk ile ovarak temizleyin. Temizlediğiniz gümüşleri içi su dolu bir kaba koyun ve 30 dakika suda bekletin. Sonra durulayıp kuruttuktan sonra kullanabilirsiniz. Gümüşlerinizin zarar görmemesi için çamaşır suyu gibi ağır kimyasallardan korumalısınız.

PIRLANTA TAKILAR

pırlanta

Neredeyse bir servet değerinde olan pırlanta takıların bakımlarını kuyumcularda yaptırılmasını öneriyoruz. Taşta çizik oluşmaması, taşın doğal parlaklığının bozulmaması için profesyonel bakım yaptırmakta yarar var.
Evde bakım yapmak isterseniz doğal zeytinyağlı sabundan destek alabilirsiniz. Bir kaba ılık su koyun ve zeytinyağlı sabun ile suyu biraz köpürtün. Pırlantanızı kabın içinde 30 dakika bekletin. Böylece üzerindeki kirler yumuşamış olacaktır. 30 dakika sonunda pırlantanızı su ile durulayıp kadife bir kumaş ile nazikçe silin. Pırlantanız eskisinden daha berrak görünecektir.

İMİTASYON TAKILAR

imitasyon

Maliyet olarak gümüş ve altına göre oldukça uygun fiyata satın aldığımız imitasyon takılar günlük kombinlerimize hareket katıyor. Ten ile temas ettiğinde hızlıca kararma göstermesi nedeniyle kullanım ömrü daha kısa olabiliyor.
İmitasyon takılarınızı şeffaf oje cilası ile kaplayarak kullanım süresini uzatabilirsiniz. Su, deterjan, kolonya veya parfüm gibi alkol oranları yüksek sıvılardan koruyarak daha uzun süre parlak kalmasını sağlayabilirsiniz.

Sosyal medyada ünlü olmak için bu adımları uygulayınSosyal medyada ünlü olmak için bu adımları uygulayın


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Güzelliğiyle görenleri kendisine hayran bırakan bir mumya: Lolan GüzeliGüzelliğiyle görenleri kendisine hayran bırakan bir mumya: Lolan Güzeli
Düğününe bir ay kala her şeyi yangında kül olmuştu! Mersinli Fatma'yı sevindiren haberDüğününe bir ay kala her şeyi yangında kül olmuştu! Mersinli Fatma'yı sevindiren haber
Neden Japon öğrenciler okulda temizlik yapıyor?Neden Japon öğrenciler okulda temizlik yapıyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Torun sahibi olmak istedi! Vefat eden oğlunun spermlerini...

Torun sahibi olmak istedi! Vefat eden oğlunun spermlerini...

Neden Japon öğrenciler okulda temizlik yapıyor?

Neden Japon öğrenciler okulda temizlik yapıyor?

Yeni TikTok trendi! Milyonlarca kişi bu akıma katılıyor

Yeni TikTok trendi! Milyonlarca kişi bu akıma katılıyor

Büstiyerle geldi, uçağa alınmadı

Büstiyerle geldi, uçağa alınmadı

İlginizi Çekebilir

Bu halini herkes unuttu!

Bu halini herkes unuttu!

Öldükten sonra katilini yakalattı! Yara izi detayı şaşırttı

Öldükten sonra katilini yakalattı! Yara izi detayı şaşırttı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Tüyler ürperten kehanetleri 5 asırdır konuşuluyor

Tüyler ürperten kehanetleri 5 asırdır konuşuluyor

127 saatlik mücadele! Yaşamak için öyle bir karar verdi ki...

127 saatlik mücadele! Yaşamak için öyle bir karar verdi ki...

O uzuvlarını istemiyorlar! Doktorlara yalvarıyorlar

O uzuvlarını istemiyorlar! Doktorlara yalvarıyorlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.