Takılarınız parıl parıl parlasın!

Severek satın aldığımız takılar bir süre sonra kararmaya başlar ve ilk günkü gibi cezbedici görünmez. Takıları kadife kutularda muhafaza etmek, alkol gibi kimyasallardan uzak tutmak ve periyodik bakımlar yaparak kullanım sürelerini uzatmak mümkündür.

Evde yapacağınız birkaç bakım tüyosu ile takılarınızın her zaman göz kamaştırıcı olmasını sağlayabilirsiniz.

ALTIN TAKILAR

Başta alyanslar olmak üzere altından yapılan aksesuarlar kadınların en sevdiği takılardır. Altın takılarınızı kadife kutularda birbirine değmeyecek şekilde saklayarak çizilmelerini engelleyebilirsiniz.

Sık kullanım sonucu çizilen, parlaklığı azalan altınları parlatmak için bir dilim kavuna ihtiyacınız var. Kavunun suyunu bir kaseye koyun, üzerine tüm altınlarınızı batırıp altınları 25 dakika boyunca kavun suyunda bekletin. 25 dakika sonunda altınlarınızı su ile durulayıp kurulayın. Altınlarınızın parıl parıl parladıklarını göreceksiniz.

GÜMÜŞ TAKILAR

Gümüş takılar, özellikle kolye ve yüzükler tenimize temas ettikçe kararır ve zaman içinde kötü bir görüntü oluşturur. Düzenli olarak yapacağınız bakımlar ile gümüşlerinizin kullanım sürelerini uzatabilirsiniz.

Gümüşlerinizin ilk günkü gibi yeni görünmesi için diş macunundan destek alabilirsiniz. Diş macununu pamuğa sıkın ve gümüşlerinizi pamuk ile ovarak temizleyin. Temizlediğiniz gümüşleri içi su dolu bir kaba koyun ve 30 dakika suda bekletin. Sonra durulayıp kuruttuktan sonra kullanabilirsiniz. Gümüşlerinizin zarar görmemesi için çamaşır suyu gibi ağır kimyasallardan korumalısınız.

PIRLANTA TAKILAR

Neredeyse bir servet değerinde olan pırlanta takıların bakımlarını kuyumcularda yaptırılmasını öneriyoruz. Taşta çizik oluşmaması, taşın doğal parlaklığının bozulmaması için profesyonel bakım yaptırmakta yarar var.

Evde bakım yapmak isterseniz doğal zeytinyağlı sabundan destek alabilirsiniz. Bir kaba ılık su koyun ve zeytinyağlı sabun ile suyu biraz köpürtün. Pırlantanızı kabın içinde 30 dakika bekletin. Böylece üzerindeki kirler yumuşamış olacaktır. 30 dakika sonunda pırlantanızı su ile durulayıp kadife bir kumaş ile nazikçe silin. Pırlantanız eskisinden daha berrak görünecektir.

İMİTASYON TAKILAR

Maliyet olarak gümüş ve altına göre oldukça uygun fiyata satın aldığımız imitasyon takılar günlük kombinlerimize hareket katıyor. Ten ile temas ettiğinde hızlıca kararma göstermesi nedeniyle kullanım ömrü daha kısa olabiliyor.

İmitasyon takılarınızı şeffaf oje cilası ile kaplayarak kullanım süresini uzatabilirsiniz. Su, deterjan, kolonya veya parfüm gibi alkol oranları yüksek sıvılardan koruyarak daha uzun süre parlak kalmasını sağlayabilirsiniz.



