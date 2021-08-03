Sosyal medyada ünlü olmak için bu adımları uygulayın

Sosyal medya için "yeni bir dünya" desek yanlış demiş olmayız. Butikler, handmade ürünler, makyaj videoları, yemek tarifleri derken herkese hitap edebilecek başlıklar yer alıyor. Takip ve beğeni oranları popülerliği artırırken bu konuda başarıya ulaşmak isteyenler çağa ayak uydurmaya çalışıyor. Peki sosyal medyada popüler olmanın yolları nedir?

GÜNDEMİ TAKİP EDİN

Sosyal medyanın kendine özel bir temposu vardır. Gündemde olan konu birkaç gün içinde gündemden düşebilir. Bu nedenle gündemi her an takip etmeli ve tüm gelişmelerden haberdar olmalısınız.

ÖZGÜN OLUN

Yazı veya paylaşımlarınızın içerikleri daima özgün olmalıdır. Herkes her konuda içerik üretebilir ancak sizin bakış açınızın içeriğe doğru yansıması sizi diğerlerinden ayıracaktır. Takipçilerinizin sizin fikrinizi örnek almaları sizi daha güçlü yapacaktır.

DÜZENLİ PAYLAŞIM YAPIN

Paylaşımlarınızın belirli bir periyotta olması çok önemlidir. Her gün aynı saatte gönderi yapmaya özen gösterin. Sayfanızın aktif olması takipçilerinizin sizi merakla takip etmesini sağlayacaktır.

TAKİPÇİLERİNİZLE ETKİLEŞİM KURUN

Yapılan yorumlara dönüş yapmak takipçileri sayfanızda tutmanın en etkili yoludur. Beğeni oranları kadar takipçiler ile etkileşimde olmak sosyal medya algoritmasını büyük ölçüde etkiler.

HEDİYELER DAĞITIN

Hediyeleri sevmeyen yoktur. Takipçilerinize minik hediyeler gönderebilir ve böylece etkileşiminizi artırabilirsiniz. Özel günlerde çekiliş yaparak da takipçilerinizi artırabilir ve popüler olabilirsiniz.

ÖZEN GÖSTERİN

Rakibinizin çok olduğunu düşünürsek öne çıkmak için ekstra efor harcamanız gerekecektir. Kullandığınız malzemelerden çekim kalitesine ve objelere kadar her konuda titiz olun. Güzel bir açı ile çekilmiş fotoğraflar her zaman beğeni alacaktır.

HASHTAG KULLANIN

Etkileşimin en temel yollarından biri sayfalarda üst sıralarda görünmektir. Paylaşımlarınızda konuyla ilgili hashtagler kullanarak keşfette görünebilir böylece organik büyüme gösterebilirsiniz.

KENDİNİZ OLUN

Doğal olduğundan emin olmadığınız ürünleri önermek, doğaya karşı üretilen ürünleri mucize gibi tanıtmak ilk zamanlar sizi maddi anlamda mutlu edebilir. Ancak sonrasında samimi olmadığınız takipçileriniz tarafından fark edilecek ve itibarınız zedelenecektir. Bu nedenle doğal ve dürüst olmanızı öneriyoruz.



