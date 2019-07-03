Takımı finale çıkaracak futbolcuya büyük bir teklifi var!

Perulu oyuncu Stephanie Cayo, ülkesinin takımını 2019 Copa América finaline taşıyacak futbolcuyu, izin verildiği takdirde, öpeceğini sosyal medya hesabından açıkladı.

Bugün Şili’ye karşı çıkacak Peru takım futbolcularını teşvik etmek için, oyuncu Stephanie Cayo sıra dışı bir teklifte bulundu.

Twitter üzerinden yaptığı teklifte Cayo, “Bu Çarşamba Şili'ye gol atıp eleyen kişiye ciddi anlamda bir öpücük vermeyi düşünüyorum” diye yazdı.

800 bine yakın takipçisi olan Cayo’nun bu tweeti, birçok kişi tarafından beğenildi ve birçok yorum yağmuruna tutuldu.

31 yaşındaki güzel oyuncu son olarak Netflix dizisi Club de Cuervos'da rol almıştı.

Finalde Brezilya'nın rakibi olmak için Şili karşısında ter dökecek olan Peru, 1939 ve 1975'te Copa America'yı iki kez kazanmıştı.

