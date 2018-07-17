Takipçisinin yorumu Merve Boluğur'un yüzünü güldürdü!

Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra gönül kapılarını uzun süre kapatan Merve Boluğur, sonrasında genç iş adamı Hakan Sabancı'yla birlikte olmuş, fakat aldatılmıştı. Zor günlerinde güçlü görünmeye çalışan oyuncu, şimdilerde konunun kapanmış olmasının mutluluğunu yaşıyor.

Instagram'da paylaşım yapan Merve Boluğur'a bir takipçisi, 'Uludağ'da sıfır makyaj gördüm. Hem karizmatik hem tatlı bir yüz, çizilmiş gibi. Fotoğraflardan daha güzeldi. Ekranda ne olsa yakışır" şeklinde yorum yaptı. Bu yorumu okuyup mutlu olan güzel oyuncu, "Çok teşekkür ederim" cevabını verdi.

Merve Boluğur, diğer yorumlar karşısındaysa sessiz kalmayı tercih etti.

