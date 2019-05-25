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Taksi şoförü, bebeğini acımasızca döven anneyi polise teslim etti

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 25.05.2019 09:15 | Son Güncelleme

Çin’de yaşanan olayda, 10 aylık bebeğini döven anneye seyirci kalmayan taksi şoförü, anneyi karakola götürerek, polise teslim etti.

Çin’in Siçuan eyaletinde bir taksi şoförünün 10 aylık bebeğin annesi tarafından darp edilmesine sessiz kalmaması takdir topladı.

Bir kadın, bindiği takside 10 aylık bebeğini acımasızca dövmeye başladı. Bu anlar taksi içindeki güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülenirken, yaşanan içler acısı duruma seyirci kalmayan taksi şoförü kadını karakola götürdü.

Bebek karakolda koruma altına alınırken, kadının eşine ait bilgileri polise vermesinin ardından eşinin karakola gelerek bebeği aldığı öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
çin anne taksi şoförü bebek

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
kadın sadece çocuğunu dövmüyo kendinede vuruyo! muhtemelen sinir krizi geçirmiş sanki.....
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