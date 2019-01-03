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Taksici gözlerine inanamadı! Sokak ortasında vahşet

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 03.01.2019 17:10 | Son Güncelleme

Burdur'da Azerbaycan uyruklu Ganıra Cabbarova (24), tartıştığı erkek arkadaşı Halil A. (24) tarafından 55 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

Taksici gözlerine inanamadı! Sokak ortasında vahşet

Burdur'un Karamanlı ilçesindeki bir barda dün eğlenen Ganıra Cabbarova ve erkek arkadaşı Halil A., gece Gölhisar ilçesindeki evlerine dönmek için taksiyle yola çıktı.

TAKSİ ŞOFÖRÜ HEMEN 112'Yİ ARADI

İddiaya göre, takside tartışan ikili, Tefenni- Çavdır karayolu Beyköy yol ayrımında araçtan indi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halil A., Cabbarova'yı çeşitli yerlerinden 55 kez bıçakladı. Olayı gören taksi şoförü Ali T., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirip yardım istedi.

KADİN

Acil çağrı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kadının öldüğü belirlendi. İncelemelerden sonra Cabbarova'nın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Taksi şoförü Ali T.'nin yakaladığı Halil A. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.


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