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Taksicilerden sapanlı nöbet!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 31.08.2019 15:24 | Son Güncelleme

Elazığ'da bir taksi durağında çalışan şoförler kargalara karşı nöbete başladı. Çınar ağacının altına araçlarını park eden sürücüler, kargaların ağaçtan taş bırakmaları nedeniyle sapanla nöbete başladı.

Taksicilerden sapanlı nöbet!

Kent merkezindeki Yeni Mahalle'deki taksi durağında bulunan çınar ağacına konan kargalar sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Kargaların ağaçlardan araçları üzerine taş bırakmasını önlemek için taksi sürücüleri, sapan kullanmaya başladı. Sürücüler, çınar ağacına konduğunu gördükleri kargaları sapan ile taş atarak uzaklaştırmaya çalışıyor.

Amaçlarının kargalara zarar vermek olmadığını söyleyen sürücüler, son günlerde kargaların taş bırakması nedeniyle birçok aracın camının hasar gördüğünü söyledi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
taksici Elazığ sapan

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