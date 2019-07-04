Mynet Trend

Taksideki turist kızların şovu sosyal medyada olay oldu!

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
EĞLENCE  | 04.07.2019 10:23 | Son Güncelleme

Turistlerin eğlenceli yolculuk yapmaları için çeşitli aktiviteler uygulanan bir takside 2 Alman turist kızın, ünlü bir şarkıya playback yapıp dans etmeleri sosyal medyada günün konusu oldu. Taksi şoförü ise bu tür eğlenceleri taksisinde sık sık yaptığını belirterek, turistlerin taksilerde kendilerini rahat hissetmeleri için elinden geleni yaptığını söyledi.

Taksideki turist kızların şovu sosyal medyada olay oldu!

İstanbul'da araçlarına binen turistleri fazla para alarak dolandıran taksicilere yönelik operasyonlar olurken, Antalya’nın Alanya ilçesinde ise turistler ile taksiciler arasındaki samimi diyaloglar dikkati çekiyor. Turistlerin eğlenceli yolculuk yapmaları için çeşitli aktiviteler uygulanan bir takside 2 Alman turist kızın, ünlü bir şarkıya playback yapıp dans etmeleri sosyal medyada günün konusu oldu. Taksi şoförü ise bu tür eğlenceleri taksisinde sık sık yaptığını belirterek, turistlerin taksilerde kendilerini rahat hissetmeleri için elinden geleni yaptığını söyledi.
Alanya’da yaklaşık 5 yıldır taksicilik yapan Mustafa Yüksel, taksicisine çeşitli aktiviteler yaparak yabancı müşterilerinin ilgisini çekiyor. Müşterileriyle sürekli sohbet halinde olan Yüksel, taksisine aldığı yabancıların diline göre müzikler açarak eğlendiriyor. Taksisinde buna benzer birçok aktiviteler yapan Yüksel, müşteriyle kaynaşarak arkadaş oluyor ve güvenlerini kazanıyor. Özellikle yerleşik yabancılar taksi ihtiyacı duyduklarında Yüksel’e telefonla ulaşarak kendilerini gideceği noktaya götürmesini istiyor.

ALMAN KIZLARIN ŞOVU BEĞENİ TOPLADI

Geçen Salı günü ise taksisine binen 2 Alman kız ünlü bir şarkıya playback yapıp dans etmeleri günün konusu oldu. Yüksel, Alman kızlarının dans görüntülerini sosyal medya hesabında paylaşması üzerine birçok kişi tarafından beğeni aldı.

'AVRUPALI TURİSTLER İLGİ İSTİYOR'

Yaklaşık 5 yıldır taksici olarak çalıştığını aktaran Mustafa Yüksel, verdiği hizmeti anlattı. Yüksel, "Müşteriler verdiğim hizmetten gayet memnun olarak ayrılıyorlar. Taksiye bazı aktiviteler getirdim. Mesela taksinin içine çeşitli ışıklar taktım. Avrupalı turistler çok ilgi istiyor" dedi.

sddsd

'ÇOK GÜZEL TEPKİLER OLDU'

Taksisinde playback yapan Alman turistlerle ilgili konuşan Yüksel, yolculuk yaparken böyle bir olay yaşandığı aktardı. Yüksel, "Alman turistlerle yolculuk yaparken onların sevdikleri müziği açtım ve kameraya kaydetmeye başladım. Ortaya böyle güzel bir şey çıktı. Ben bu görüntüleri sosyal medyada paylaştım ve çok güzel tepkiler oldu. Tabi güven ve ilgiden dolayı ortaya böyle şeyler çıkıyor. Ben sürekli yabancı müşterilerimle sohbet halinde oluyorum. Onlarla iletişim kuruyorum. Tabii önce güven vermek önemli, sonrasında her şey kendiliğinden geliyor" diye konuştu.

Taksici Yüksel’in Alanya’daki daimi müşterilerinden olan ve Alanya’da yerleşik yaşan Norveçli turist Ann Elin Ayah Elilefsen de Yüksel’e son derece güvendiği için tercih ettiğini söyledi. Hemen hemen her gün Tepe Mahallesi’ndeki evinden taksiyle Alanya merkeze gelen Eliefsen, “2.5 yıldır güvenli bir şekilde Mustafa Yüksel ile birlikte seyahat ediyorum. Erkek arkadaşım şu anda Norveç’te ve kendisi de giderken Mustafa’ya çok güvendiğini ve kendisi yokken ulaşımım konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamayacağım konusunda içinin rahat olduğunu söyledi” ifadelerini kullandı.

(İHA)

PARTNER Ünlü modeller plajda tangayla poz vererek Onur Haftasını kutladı! Ünlü modeller plajda tangayla poz vererek Onur Haftasını kutladı!
Bu gözlük dünyayı başka gösteriyor!Bu gözlük dünyayı başka gösteriyor!
Milyarderlerin ilk işleri! Kimi kamyon şoförüydü kimi bulaşıkçıMilyarderlerin ilk işleri! Kimi kamyon şoförüydü kimi bulaşıkçı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Taksi Alanya turist sosyal medya

En Çok Okunan Trend Haberler

Instagram, WhatsApp ve Facebook'taki kesintide büyük şüphe

Instagram, WhatsApp ve Facebook'taki kesintide büyük şüphe

Silopi’de 60 kişilik aile aynı hastalığı taşıyor

Silopi’de 60 kişilik aile aynı hastalığı taşıyor

Dünyanın en seksi milletleri açıklandı!

Dünyanın en seksi milletleri açıklandı!

Araç sahipleri dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Araç sahipleri dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Onun adı Apollo ve o dünyanın en büyüğü!

Onun adı Apollo ve o dünyanın en büyüğü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Şiddetli baş ağrısının nedeni herkesi şaşkına çevirdi!

Şiddetli baş ağrısının nedeni herkesi şaşkına çevirdi!

Mesut Özil ve Amine Gülşe salona bu şarkıyla girdi

Mesut Özil ve Amine Gülşe salona bu şarkıyla girdi

Okuyucu Yorumları 2 yorum
niye kendi ülkemizdeki isanlara bu denli ilgi gösterilmiyor da kendilerini rahat hisetmeleri için çaba götermiyorlar bizim paramız türk parası diye mi .kendi insanı na her türlü çirkeflik elin yabancısına her türden yalamalık ..
niye kendi ülkemizdeki isanlara bu denli ilgi gösterilmiyor da kendilerini rahat hisetmeleri için çaba götermiyorlar bizim paramız türk parası diye mi .kendi insanı na her türlü çirkeflik elin yabancısına her türden yalamalık ....he sorun yine dolar mı ..
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Donald Trump'ın sırma gibi saçları gitti

Görenler şaştı kaldı! Sırma gibi saçları gitti

Keçi inadı tuttu! Herkes sattı bir o satmadı

Keçi inadı tuttu! Herkes sattı bir o satmadı sonra...

Bu gözlük dünyayı başka gösteriyor!

Bu gözlük dünyayı başka gösteriyor!

Milyarderlerin ilk işleri! Kimi kamyon şoförüydü kimi ise bulaşıkçı

Milyarderlerin ilk işleri! Kimi kamyon şoförüydü kimi bulaşıkçı

Eşlerini aldatan kadınların ilginç ihanet nedenleri!

Aldatan kadınlar anlattı! Şaşırtıcı nedenler

Takımı finale çıkaracak futbolcuya büyük bir teklifi var!

Takımı finale çıkaracak futbolcuya büyük bir teklifi var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.