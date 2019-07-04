Taksideki turist kızların şovu sosyal medyada olay oldu!

İstanbul'da araçlarına binen turistleri fazla para alarak dolandıran taksicilere yönelik operasyonlar olurken, Antalya’nın Alanya ilçesinde ise turistler ile taksiciler arasındaki samimi diyaloglar dikkati çekiyor. Turistlerin eğlenceli yolculuk yapmaları için çeşitli aktiviteler uygulanan bir takside 2 Alman turist kızın, ünlü bir şarkıya playback yapıp dans etmeleri sosyal medyada günün konusu oldu. Taksi şoförü ise bu tür eğlenceleri taksisinde sık sık yaptığını belirterek, turistlerin taksilerde kendilerini rahat hissetmeleri için elinden geleni yaptığını söyledi.

Alanya’da yaklaşık 5 yıldır taksicilik yapan Mustafa Yüksel, taksicisine çeşitli aktiviteler yaparak yabancı müşterilerinin ilgisini çekiyor. Müşterileriyle sürekli sohbet halinde olan Yüksel, taksisine aldığı yabancıların diline göre müzikler açarak eğlendiriyor. Taksisinde buna benzer birçok aktiviteler yapan Yüksel, müşteriyle kaynaşarak arkadaş oluyor ve güvenlerini kazanıyor. Özellikle yerleşik yabancılar taksi ihtiyacı duyduklarında Yüksel’e telefonla ulaşarak kendilerini gideceği noktaya götürmesini istiyor.

ALMAN KIZLARIN ŞOVU BEĞENİ TOPLADI Geçen Salı günü ise taksisine binen 2 Alman kız ünlü bir şarkıya playback yapıp dans etmeleri günün konusu oldu. Yüksel, Alman kızlarının dans görüntülerini sosyal medya hesabında paylaşması üzerine birçok kişi tarafından beğeni aldı. 'AVRUPALI TURİSTLER İLGİ İSTİYOR' Yaklaşık 5 yıldır taksici olarak çalıştığını aktaran Mustafa Yüksel, verdiği hizmeti anlattı. Yüksel, "Müşteriler verdiğim hizmetten gayet memnun olarak ayrılıyorlar. Taksiye bazı aktiviteler getirdim. Mesela taksinin içine çeşitli ışıklar taktım. Avrupalı turistler çok ilgi istiyor" dedi. 'ÇOK GÜZEL TEPKİLER OLDU' Taksisinde playback yapan Alman turistlerle ilgili konuşan Yüksel, yolculuk yaparken böyle bir olay yaşandığı aktardı. Yüksel, "Alman turistlerle yolculuk yaparken onların sevdikleri müziği açtım ve kameraya kaydetmeye başladım. Ortaya böyle güzel bir şey çıktı. Ben bu görüntüleri sosyal medyada paylaştım ve çok güzel tepkiler oldu. Tabi güven ve ilgiden dolayı ortaya böyle şeyler çıkıyor. Ben sürekli yabancı müşterilerimle sohbet halinde oluyorum. Onlarla iletişim kuruyorum. Tabii önce güven vermek önemli, sonrasında her şey kendiliğinden geliyor" diye konuştu.