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Taksim'de değnekçi dehşeti

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 27.03.2019 09:08 | Son Güncelleme

Taksim'de tur otobüslerini dükkanların önüne park ettiren değnekçi, duruma tepki gösteren esnafları bıçakla kovaladı. Kameralara yansıyan olayda yoldan çocuğuyla geçen bir kadın da panikle kaçtı.

Olay, 16 Mart Cumartesi günü saat 19.00 sırasında Taksim Talimhane'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, değnekçilik yapan 2 kişi para karşılığında tur otobüslerinin park etmesine yardım etti. Değnekçiler, araçları bölgede bulunan dükkanların önüne park ettirmeye başladı. Bir süre sonra dükkanın önünün kapanmasından rahatsız olan esnaf ile değnekçiler arasında tartışma çıktı.

Çevredeki diğer esnafların da gelmesiyle tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Değnekçilerden biri, sokak ortasında bıçakla esnafları kovalamaya başladı.

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Yaşanan değnekçi dehşeti güvenlik kameralarına da yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde tur otobüslerinin dükkanlarının önüne park ettirilmesine itiraz eden çevredeki esnafın değnekçilerle konuştuğu görülüyor. Görüntülerde bir süre konuşan taraflar arasında tartışma büyüyor. Bu sırada bir değnekçi cebinden çıkardığı bıçakla esnafları kovalamaya başlıyor. Olayın ortasında kalan bir kadın ise çocuğuyla birlikte hızla kaçmaya çalışıyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Taksim park değnekçi

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ÜLKEDE KANUN NİZAM MAALESEF ALT SEVİYEDELER. ESNAF YAYA KALDIRIMINA MALINI KOYUYOR,SERSERİLER DEĞNEKÇ.İLİK İLE YOLUNU BULUYOR,MENFAATLER ÇATIŞMASI DİNGONUN AHIRINDA BIÇAKLAMALAR,SİLAHLA YARALAYIP,ÖLDÜRMELERE KADAR VARIYOR. Sorsan AKP ÜLKE GAYET NORMAL DER. AKP MANTIĞI YANDAŞA HER YOL MÜBAH,VATANDAŞA DA YOLLAR TIKALI,HAKLAR GASB ALTINDA.
SÜLEYMAN SOYLU GÖRMÜYORMU BUNLAR I.
esnafın alayı tırsaki olmuş tırsaklar birlik olmadığınız için vs vs vs vs
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