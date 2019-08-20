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Taksim’de yumruk yumruğa kavga kamerada

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 20.08.2019 09:42 | Son Güncelleme

Taksim Meydanı'nda arkadaş oldukları öğrenilen iki genç arasında çıkan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Yaşanan o anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Beyoğlu Taksim Meydanında öğle saatlerinde arkadaş oldukları öğrenilen iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Tartışma sırasında sinirlerine hakim olamayan iki genç, birbirine girdi.

AYIRMAK YERİNE DURUP İZLEDİLER

Yumruk yumruğa kavga eden gençlerin kavgasını ise vatandaşlar ayırmak yerine izlemesi ise pes dedirtti.

Bir süre sonra ayrılan ikili hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam ederken İstiklal Caddesi’nde kalabalığa karışarak gözden kayboldu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Taksim kavga Yumruk

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