MAGAZİN

Taksim Meydanında Ara Güler dijital fotoğraf sergisi

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 21.12.2019 15:24 | Son Güncelleme

Fotoğrafları ile tarihe damga vuran sanatçı Ara Güler’in anısına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Taksim Meydanı’nda “Ara Güler Dijital Fotoğraf Sergisi” açılacak.‘’2019 Ara Güler Yılı’’ münasebetiyle düzenlenen sergide ömrünü işine ve fotoğrafa adamış, ulusal ve uluslararası arenada büyük saygı duyulan sanatçı bilinmeyen yönleriyle yakından tanıtılacak.

Fotoğrafları ile tarihe damga vuran sanatçı Ara Güler’in anısına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Taksim Meydanı’nda “Ara Güler Dijital Fotoğraf Sergisi” açılacak.
‘’2019 Ara Güler Yılı’’ münasebetiyle düzenlenen sergide ömrünü işine ve fotoğrafa adamış, ulusal ve uluslararası arenada büyük saygı duyulan sanatçı bilinmeyen yönleriyle yakından tanıtılacak. Ara Güler’in hayatı ve yaptıklarından kesitler ile 2 milyonu aşkın fotoğraftan daha önce hiç görülmemiş çok özel kareler de 23-29 Aralık tarihleri arasında kamuoyuna sunulacak. Genç yaşta gazeteciliğe başladıktan sonra fotoğrafa merak salan Ara Güler, kadrajıyla arkasında bir tarih bıraktı. Dünyaca ünlü yüzlerce ismi fotoğraflayan ve çektiği her kareye bir hikaye ve anlam yüklemeyi başaran, İngiltere’de yayımlanan PhotographyAnnual Antolojisi, Dünyanın en iyi 7 fotoğrafçısından biri olarak tanımlanan büyük efsane Güler, Dijital Gösterim Merkezi’nde eserleriyle anılacak.
Sergide; Ara Güler’in çekim yaptığı sanatçılarla birlikte poz verdiği fotoğraflar, Güler tarafından keşfedilen tarihi alanlardan fotoğraflar, Güler’in iş yaptığı uluslararası kurumlar ve röportaj yaptığı ünlü sanatçılarla birlikte göründüğü fotoğraflar,Büyük ustanın fotoğraf dünyasına ait özel anlarını gösteren fotoğraflar, Siyaset dünyasından çeşitli politikacılarla birlikte göründüğü fotoğraflar, Ünlü sanatçıların ve politikacıların portreleri, dini mekânlar ve ritüellerden özel fotoğraflar, Türkiye’den ve dünyanın dört bir yanından çeşitli fotoğraflar, Güler’in aile ve çocukluk-gençlik fotoğrafları ile dünyanın çeşitli bölgelerinden doğa fotoğrafları yer alacak. 23 Aralık Pazartesi 11.00’den itibaren İletişim Başkanlığı Dijital Gösterim Merkezi Taksim Meydanı’nda ziyarete açık olacak.

Karnı burnunda olan Ashley Graham eşine çıplak poz verdiKarnı burnunda olan Ashley Graham eşine çıplak poz verdi
Darülaceze’de "Mevlana" şiirleriyle anıldıDarülaceze’de "Mevlana" şiirleriyle anıldı
Kadına yönelik şiddete dikkat için sergi açtıKadına yönelik şiddete dikkat için sergi açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım' demişti! Oğlu bakın kim çıktı

'FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım' demişti! Oğlu bakın kim çıktı

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

İstanbul Valililiği duyurdu! Faaliyetleri durduruldu

İstanbul Valililiği duyurdu! Faaliyetleri durduruldu

Erdoğan'dan çok net Kanal İstanbul açıklaması

Erdoğan'dan çok net Kanal İstanbul açıklaması

Olay görüntülerden sonra gerçek ortaya çıktı

Olay görüntülerden sonra gerçek ortaya çıktı

Bomba itiraf: Seni tanıyana kadar tek eşliliğe...

Bomba itiraf: Seni tanıyana kadar tek eşliliğe...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Charlie'nin Melekleri gala gösteriminde!

Charlie'nin Melekleri gala gösteriminde!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tanrıverdi, “Filistin Davasını Destekleyen Yılın Şahsiyeti” ödülünü aldı

Tanrıverdi, “Filistin Davasını Destekleyen Yılın Şahsiyeti” ödülünü aldı

Başkent’in sanat fabrikası: Başkent Tiyatroları

Başkent’in sanat fabrikası: Başkent Tiyatroları

Germanica'ya özel takı, 10 bin lira ödül getirdi

Germanica'ya özel takı, 10 bin lira ödül getirdi

Darülaceze’de "Mevlana" şiirleriyle anıldı

Darülaceze’de "Mevlana" şiirleriyle anıldı

Kadına yönelik şiddete dikkat için sergi açtı

Kadına yönelik şiddete dikkat için sergi açtı

Beyoğlu’nun tarihe tanıklık eden plakçısı kapanıyor

Beyoğlu’nun tarihe tanıklık eden plakçısı kapanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.