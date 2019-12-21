Taksim Meydanında Ara Güler dijital fotoğraf sergisi

Fotoğrafları ile tarihe damga vuran sanatçı Ara Güler’in anısına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Taksim Meydanı’nda “Ara Güler Dijital Fotoğraf Sergisi” açılacak.

‘’2019 Ara Güler Yılı’’ münasebetiyle düzenlenen sergide ömrünü işine ve fotoğrafa adamış, ulusal ve uluslararası arenada büyük saygı duyulan sanatçı bilinmeyen yönleriyle yakından tanıtılacak. Ara Güler’in hayatı ve yaptıklarından kesitler ile 2 milyonu aşkın fotoğraftan daha önce hiç görülmemiş çok özel kareler de 23-29 Aralık tarihleri arasında kamuoyuna sunulacak. Genç yaşta gazeteciliğe başladıktan sonra fotoğrafa merak salan Ara Güler, kadrajıyla arkasında bir tarih bıraktı. Dünyaca ünlü yüzlerce ismi fotoğraflayan ve çektiği her kareye bir hikaye ve anlam yüklemeyi başaran, İngiltere’de yayımlanan PhotographyAnnual Antolojisi, Dünyanın en iyi 7 fotoğrafçısından biri olarak tanımlanan büyük efsane Güler, Dijital Gösterim Merkezi’nde eserleriyle anılacak.

Sergide; Ara Güler’in çekim yaptığı sanatçılarla birlikte poz verdiği fotoğraflar, Güler tarafından keşfedilen tarihi alanlardan fotoğraflar, Güler’in iş yaptığı uluslararası kurumlar ve röportaj yaptığı ünlü sanatçılarla birlikte göründüğü fotoğraflar,Büyük ustanın fotoğraf dünyasına ait özel anlarını gösteren fotoğraflar, Siyaset dünyasından çeşitli politikacılarla birlikte göründüğü fotoğraflar, Ünlü sanatçıların ve politikacıların portreleri, dini mekânlar ve ritüellerden özel fotoğraflar, Türkiye’den ve dünyanın dört bir yanından çeşitli fotoğraflar, Güler’in aile ve çocukluk-gençlik fotoğrafları ile dünyanın çeşitli bölgelerinden doğa fotoğrafları yer alacak. 23 Aralık Pazartesi 11.00’den itibaren İletişim Başkanlığı Dijital Gösterim Merkezi Taksim Meydanı’nda ziyarete açık olacak.

