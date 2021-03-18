Taksim Trio kimdir? Taksim Trio hakkında merak edilenler

Taksim Trio, 2012 senesinde müzik çalışmalarına tekrar başlamış ve 11 Nisan 2013 tarihinde “Taksim Trio 2” isimli ikinci albümlerini sevenlerinin beğenisine sunmuştur. Bu albüm ise Dokuz Sekiz müziğin yapımcılığında yapılmıştır. Ekibin son albümü ise 23 Eylül 2016 tarihinde yayınlanan “Ahi”dir.

TAKSİM TRİO KİMDİR?

Taksim Trio, World Music türünde eserleri bulunan, Klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici, Bağlama sanatçısı İsmail Tunçbilek ve Kanun sanatçısı Aytaç Doğan tarafından 2007 yılında müzik hayatına başlamış bir müzik grubudur. Taksim Trio, “Taksim Trio”, “Taksim Trio 2” ve “Ahi” isimlerinde 3 tane albüm yayınlamıştır.

HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ KİMDİR?

12 Temmuz 1976 tarihinde Bergama İzmir’de doğan Hüsnü Şenlendirici aslen Romandır. Tamamen müzik ile iç içe büyüyen ünlü klarnetçinin dedeleri Hüsnü Şenlendirici ve Fahrettin Köfeci de kendi gibi klarnet çalarken babası Ergün Şenlendirici ise trompet sanatçısıdır.

5 yaşında klarnet çalmaya başlayan Hüsnü Şenlendirici, 12 yaşına kadar Ege ve Anadolu’nun farklı müzik kültürleri ile kendini harmanlamış; 1998 senesinde İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitim Bölümü’ne girmiştir.