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Taksim Trio kimdir? Taksim Trio hakkında merak edilenler

18.03.2021 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksim Trio, Aytaç Doğan, Hüsnü Şenlendirici ve İsmail Tunçbilek tarafından 2007 senesinde kurulmuş bir müzik grubudur. Taksim Trio, gruplarının ismini verdikleri ilk albümünü 1 Ekim 2007 tariginde Dublemoon’un yapımcılığında çıkartmış ve daha sonra grup çalışmalarına bir süre ara vermiştir. Grup içerisinde Klarnet, Kanun ve Bağlama sanatçıları bulunduğu için World Music türünde eserler vermişlerdir.

Taksim Trio kimdir? Taksim Trio hakkında merak edilenler

Taksim Trio, 2012 senesinde müzik çalışmalarına tekrar başlamış ve 11 Nisan 2013 tarihinde “Taksim Trio 2” isimli ikinci albümlerini sevenlerinin beğenisine sunmuştur. Bu albüm ise Dokuz Sekiz müziğin yapımcılığında yapılmıştır. Ekibin son albümü ise 23 Eylül 2016 tarihinde yayınlanan “Ahi”dir.

TAKSİM TRİO KİMDİR?

Taksim Trio, World Music türünde eserleri bulunan, Klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici, Bağlama sanatçısı İsmail Tunçbilek ve Kanun sanatçısı Aytaç Doğan tarafından 2007 yılında müzik hayatına başlamış bir müzik grubudur. Taksim Trio, “Taksim Trio”, “Taksim Trio 2” ve “Ahi” isimlerinde 3 tane albüm yayınlamıştır.

Taksim Trio kimdir? Taksim Trio hakkında merak edilenler

HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ KİMDİR?

12 Temmuz 1976 tarihinde Bergama İzmir’de doğan Hüsnü Şenlendirici aslen Romandır. Tamamen müzik ile iç içe büyüyen ünlü klarnetçinin dedeleri Hüsnü Şenlendirici ve Fahrettin Köfeci de kendi gibi klarnet çalarken babası Ergün Şenlendirici ise trompet sanatçısıdır.

5 yaşında klarnet çalmaya başlayan Hüsnü Şenlendirici, 12 yaşına kadar Ege ve Anadolu’nun farklı müzik kültürleri ile kendini harmanlamış; 1998 senesinde İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitim Bölümü’ne girmiştir.

Okay Temiz’in “Magnetic Band” isimli grubu ile bir süre çalan Hüsnü Şenlendirici, bu grup ile yüzlerce farklı festivalde Türkiye’yi temsil eder. Aynı zaman içerisinde babası ile birlikte kurduğu Laço grubuyla da yurt dışında birçok festivale katılan Şenlendirici’nin profesyonel müzik yaşamı bu şekilde yol alır.

![Taksim Trio kimdir? Taksim Trio hakkında merak edilenler](https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/13213489/640xauto.jpg)

AYTAÇ DOĞAN KİMDİR?

6 Ocak 1976 tarihinde Bursa’da doğan Aytaç Doğan, büyük babasının getirdiği kanun ile müzik hayatına adım attı. 13 yaşında kanun çalmaya başlayan Aytaç Doğan, 14 yaşında ise İbrahim Tatlıses ile aynı sahneyi paylaştı. Daha sonra İstanbul’a yerleşen Aytaç Doğan, bu süreçte birbirinden mühim isimler ile çalıştı.

Tek mızrap tekniği en başta olmak üzere kendine ait stilini oluşturan Aytaç Doğan, dikkatleri kısa bir sürede üzerine çekti. İstanbul’da çalışırken Mısırlı Ahmet ile tanışan Aytaç Doğan, Mısır’ın ünlü sanatçıları tarafından Kahire’ye davet edildi. O gün bugündür bir ayağı hep Arap dünyasında oldu.

Taksim Trio kimdir? Taksim Trio hakkında merak edilenler

İSMAİL TUNÇBİLEK KİMDİR?

20 Ağustos 1977’de Bursa’da doğan İsmail Tunçbilek, müziğe başladığında daha 10 yaşındaydı. Babasının getirdiği cura ile oyun oynayan İsmail Tunçbilek, daha sonra babasının da müzisyen olması fırsatından yararlanarak kendini oldukça geliştirdi.
İlköğretimini Bursa’da tamamladıktan sonra Uludağ Üniversitesi Türk Halk Müziği Korosu ile çalışmalarda bulunan İsmail Tunçbilek, 13 yaşına kadar TRT Türk Halk Müziği repertuarının %90’ını tamamladı.
Aytaç Doğan ile birlikte Mısırlı Ahmet’in de yardımı ile 1998 senesinde Kahire’ye giden İsmail Tunçbilek, Ortadoğu’daki müzik kompozitörlerinden olan Emir Abdül Megect, Ömer Hayrat, Tarık Akif Yahya gibi usta isimlerle çalıştı. Aynı zamanda Maestrosu Ömer Hayrat olan Mısır Senfoni Orkestrası ile birlikte konserler veren İsmail Tunçbilek, birçok ünlü isim ile çalıştı ve albüm yönetmenliği yaptı.

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