Talat Bulut'tan Şevval Sam'a dava

Ünlü oyuncu, Sam’ın kendisini “tacizci” diye yaftaladığını öne sürerek 100 bin liralık manevi tazminat istedi. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan dava dilekçesinde Talat Bulut, davalı Şevval Sam’ın asılsız söylemleri ve duruşu nedeniyle kendisi ve ailesinin derinden sarsıldığını belirtti.

Bulut’un avukatı şu ifadeleri kullandı:

“Şevval Sam’ın da aralarında bulunduğu bir kesim, Talat Bulut’un kişilik haklarına ve özel hayatına pervasızca saldırıda bulundu. Müvekkil sadece oyuncu değil, aynı zamanda 20 yaşında bir genç kız babasıdır. Davalının asılsız söylemleri ve duruşu müvekkili ve ailesini derinden sarsmıştır. Bulut’un kişilik haklarını açıkça ihlal ederek onu manevi yönden zarara uğratan davalıdan 100 bin liralık manevi tazminatı yasal faiziyle birlikte istiyoruz.”

Şevval Sam tarafı davayla ilgili yorum yapmadı, “Konu bize tebliğ edilince gereken açıklamayı avukatımız yapacaktır” denildi. (Hürriyet)

