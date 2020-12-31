Tales Matematik Müzesi nerede? Tales Matematik Müzesi giriş ücreti, ziyaret saatleri, içeriği

Aydında özel bir eğitim kurumu içerisinde 27 Mayıs 2015 tarihinde kurulan Tales Matematik Müzesi yarım asrı geçkin eğitim tecrübesine sahip kurucular ile yola çıkmış olup insanlara farklı bir dünyanın kapısını açıyor.

TALES MATEMATİK MÜZESİ FİKRİ NASIL GELİŞTİ?

Tales Matematik Müzesi; Almanya Giessen’deki Mathematikum, ABD New York’taki MoMath, İtalya’daki Arşimet Bahçesi ve Güney Kore’deki Mathlove gibi örneklerin incelenmesinin ardından yapılan AR-GE çalışmaları sonucunda yapılan bir müze. Bu güzel müze günlük hayattaki matematiğin yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun istasyonlarla matematiği, soyut olmaktan çıkarıp somut hale getirerek insanların matematiğe dokunmasını sağlıyor.

Kendi alanında uzman matematik eğitmenleri ile matematiği hikayelerle anlatıyor ve teoremleri mantıksal yoldan kanıtlıyorlar. Eğitmenler problemler üzerinde özgürce düşünerek yeni fikirler üretiyor, problemlerin farklı çözüm yolları olabileceğini yaşatarak anlatıyor. Matematik soyut kavram olmaktan çıkıp somut bir hale dönüşüyor. Bir çok çocuğun kabusu olan matematik burada sevimli bir hale kavuşuyor.