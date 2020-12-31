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Tales Matematik Müzesi nerede? Tales Matematik Müzesi giriş ücreti, ziyaret saatleri, içeriği

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 31.12.2020 16:58 | Son Güncelleme:
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Tales Matematik Müzesi nerede? Tales Matematik Müzesi giriş ücreti, ziyaret saatleri, içeriği

Matematik ile müze kelimeleri bir arada kullanıldığında herkese şaşırtıcı gelebilir. Fakat Aydın'da bu iki kelime birleştirilmiş ve ortaya çok da güzel bir eser çıkmış. Matematik Müzesi !

Aydında özel bir eğitim kurumu içerisinde 27 Mayıs 2015 tarihinde kurulan Tales Matematik Müzesi yarım asrı geçkin eğitim tecrübesine sahip kurucular ile yola çıkmış olup insanlara farklı bir dünyanın kapısını açıyor.

TALES MATEMATİK MÜZESİ FİKRİ NASIL GELİŞTİ?

Tales Matematik Müzesi; Almanya Giessen’deki Mathematikum, ABD New York’taki MoMath, İtalya’daki Arşimet Bahçesi ve Güney Kore’deki Mathlove gibi örneklerin incelenmesinin ardından yapılan AR-GE çalışmaları sonucunda yapılan bir müze. Bu güzel müze günlük hayattaki matematiğin yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun istasyonlarla matematiği, soyut olmaktan çıkarıp somut hale getirerek insanların matematiğe dokunmasını sağlıyor.

Kendi alanında uzman matematik eğitmenleri ile matematiği hikayelerle anlatıyor ve teoremleri mantıksal yoldan kanıtlıyorlar. Eğitmenler problemler üzerinde özgürce düşünerek yeni fikirler üretiyor, problemlerin farklı çözüm yolları olabileceğini yaşatarak anlatıyor. Matematik soyut kavram olmaktan çıkıp somut bir hale dönüşüyor. Bir çok çocuğun kabusu olan matematik burada sevimli bir hale kavuşuyor.

TALES MATEMATİK MÜZESİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Tales Matematik Müzesi’nde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan müfredata göre olasılık, Pascal üçgeni, seri açılımları, ardışık sayıların toplamı, parabol, asal sayılar, çevre yarıçapı ilişkisi, silindir yarıçapı ilişkisi, mükemmel kare genişlemelerinin geometrik kanıtı vb. konularla ilgili materyaller bulunmaktadır.

İlköğretim öğrencileri için eğlenceli 1.5 saatlik atölye uygulamaları, daha yüksek bir seviye için 2 saatlik rehber destekli eğitim turları bulunmaktadır. Tales Matematik Müzesi laboratuvarlarında denklemlerle cebirsel yüzeylerin yer aldığı Hayali Sergi de bulunmaktadır. Bu laboratuvarda, denklemlerinin topolojik yüzeylerini oluşturarak lisans ve lisansüstü eğitimine yönelik öğrencilere destek verilmektedir. Açıkhava Bilim Parkı'nda daha bağımsız bir eğitim ortamı yaratmakta, teorik ve ezberleme yaklaşımlarının yerine öğrenci merkezli öğretim yöntemleri kullanılmaktadır.

TALES MATEMATİK MÜZESİ İÇERİĞİ

Tales Matematik Müzesinde ilköğretim müfredatından üst düzey matematiğe kadar her seviyeye uygun istasyonlar mevcut. Müzede hayal gücü yardımıyla matematiksel algıyı artırılmaya çalışılıyor. Müzede, ilkokul grubuna atölye çalışmalarıyla ve matematiksel oyunlarla hitap ediliyorken, yüksek matematik grubu için uygulamalı laboratuvar destekli eğitimler veriliyor.

Tales Matematik Müzesinde matematiğe dair yok yok. Müzede Milli Eğitim Bakanlığı eğitim-öğretim müfredatına paralel olarak; olasılıktan Pascal üçgenine, seri açılımlardan ardışık sayıların toplamına, parabolden asal sayılara, çevre-yarıçap ilişkisinden silindir-yarıçap ilişkisine, tam kare açılımının geometrik ispatından çarpma işlemi mantığına kadar birçok istasyon bulunuyor. Günlük hayattaki matematiğe ilgi çekilerek, Altın Oran’dan Dört Renk Problemine, açı-görüntü sayısı ilişkisinden, kanalizasyon kapağındaki sırra, Mimar Sinan köprüsünden perspektife, Sezar Şifrelemesinden çeşitli mantıksal oyunlar gösteriliyor.

Müzede çok farklı eğitim sistemleri de mevcut. Avrupa’nın en büyük Açıkhava Bilim Parkı olan I.Q. Center Açıkhava Bilim Parkı’nda, İskandinav ülkelerinin uyguladığı duvarsız eğitim sistemi burada uygulanıyor. Açıkhava Bilim Parkı ile daha özgür bir eğitim verilerek, sınıfa bağlı kalmadan teorik ve ezberci mantığın önüne geçiliyor.

TALES MATEMATİK MÜZESİ NEREDE

Tales Matematik Müzesi Aydın ilinin merkez ilçesi olan Efeler sınırları içerisinde yer alıyor.

TALES MATEMATİK MÜZESİ GİRİŞ ÜCRETİ

Tales Matematik Müzesi giriş ücreti 25 TL. İndirimli giriş ücreti 17 TL. Bu müzede Müze Kart geçerli değil.

TALES MATEMATİK MÜZESİ ZİYARET SAATLERİ

Tales Matematik Müzesi Pazar günleri kapalı. Tales Matematik Müzesi ziyaret saatleri şu şekilde;

Pazartesi 10:00-16:00
Salı 10:00-16:00
Çarşamba 10:00-16:00
Perşembe 10:00-16:00
Cuma 10:00-16:00
Cumartesi 10:00-16:00
Pazar Kapalı


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