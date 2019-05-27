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Talihsiz kadın otomobille duvar arasında böyle sıkıştı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 27.05.2019 22:32 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kula ilçesinde kapalı otoparka girmek isteyen bir otomobil, otopark girişinde duvarın kenarında bekleyen kadına çarptı. Otomobille duvar arasında sıkışan talihsiz kadın ağır yaralanırken, kaza anı otoparkın güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Kula Yunus Emre Kent Meydanı'ndaki Kula Belediyesine ait kapalı otoparkın girişinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Ahmet A.Ö. idaresindeki araç, kapalı otoparka girmek isterken bir tekstil fabrikasında çalışan ve mola esnasında duvar kenarında bekleyen Aysun D.'ye çarptı. İşçi kadın, otomobil ile duvar arasında sıkışarak ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine ve polise bildirdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın, ambulansla Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yapan sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kaza anı otopark girişinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Manisa kadın otopark

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