Tam 193 kilo verdi! Günde 10 bin kalori alıyormuş

Günde yaklaşık 10 bin kalori tüketen Jack Ako, pizza, hamburger, cips ve çikolata ağırlıklı beslenmesi nedeniyle 298 kiloya ulaştı. Aynaya bakmaktan nefret ettiğini söyleyen Ako, dört yıl içinde yaklaşık 193 kilo vererek 105 kiloya düştü.

Kilo verme sürecinde mide kelepçesi taktıran, beslenmesini değiştiren ve düzenli olarak spor yapan Ako, artık kişisel antrenör olarak çalışıyor.

"EN BÜYÜK DEĞİŞİM AİLEM İÇİN GÜVENİLİR BİRİ OLMAK"

Kilo verdikten sonra hayatının tamamen değiştiğini belirten Ako, merdiven çıkmakta zorlanırken artık rahatlıkla 5 kilometre koşabildiğini ve ağır ağırlıklar kaldırabildiğini söyledi.

Ako, hayatındaki en büyük değişimin ise ailesinin ona bakış açısı olduğunu belirterek, "Artık annem veya eşim benden yardım istemekte tereddüt etmiyor. Aksine, aradıkları ilk kişi ben oluyorum" dedi.

İki kez fazla derilerinden kurtulmak için ameliyat olan Ako, şimdi kendi kilo verme koçluğu işini yürütüyor.

ŞİMDİ SAHNEYE ÇIKACAK

298 kilodan 105 kiloya düşen Ako, şimdi vücut geliştirmeye başladı. Genç adam, Buckinghamshire'da düzenlenecek Pure Elites Dünya Şampiyonasında yarışmaya hazırlanıyor.

Ako için yarışmanın amacı yalnızca kupa kazanmak değil. 298 kiloluk geçmişinden sonra sahneye çıkmanın, kendisi gibi kilo vermekte zorlanan insanlara ilham vereceğini düşünüyor.

"Eğer 298 kilodan sonra dünya şampiyonasında yarışabiliyorsam, gerçekten herkes her şeyi başarabilir" diyen Ako, değişimin sırrının mucize bir diyet ya da egzersiz olmadığını, istikrar ve her gün mücadele etmek olduğunu vurguladı.