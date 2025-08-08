Mynet Trend

Tam 20 yıldır bekliyordu, sonunda oldu! 10 ila 30 yıl arasında yaşıyor...

Balıkesir'de "Sabır Çiçeği" olarak bilinen ve 10 ile 30 yıl arası yaşayan bitki, 20 yıl sonra açarak ömrünü tamamladı. Bitkiyle ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Fatih Satıl, "İlginçtir ki ömrünü tamamlayan bitki çevresinde onlarca yavru agave bitkisi bırakıyor." dedi.

Balıkesir Üniversitesinin kampüsünde bulunan botanik bahçesindeki 'Sabır Çiçeği', 20 yıl sonra açtı ve ardında onlarca yavru agave bitkisi bıraktı.

BİR KEZ AÇIYOR

Sadece ömründe bir kez çiçek açan ve 'sabır otu' olarak da bilinen bitki, Fen Edebiyat Fakültesi bahçesinde çiçek açtı. Botanik alanında uzman olan Prof. Dr. Fatih Satıl yaptığı açıklamada agave bitkisi hakkında bilgiler verdi.

Prof. Dr. Satıl konuyla ilgili şunları söyledi:

"Ana vatanı Orta ve Güney Amerika olan agave bitkisi (Sabır çiçeği) ile ilgili halk arasında yüz yıl yaşadığı ve yüzyılda bir çiçek açtığı gibi yanlış bir bilgi de dolaşır. O nedenle bu bitki bazı yerlerde yüzyıl çiçeği olarak da biliniyor. Aslında agave bitkisi ortalama 10 ila 30 yıl arası yaşıyor. Bitki ömründe sadece bir kez çiçek açtıktan sonra da ömrünü tamamlıyor. Bu durum botanik biliminde Semelpariti (Ömrü boyunca bir kere çiçek açan) olarak adlandırılır.

"ÇİÇEKLENEREK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ OLDU"

7,5 metre boyunda olabilen bitkinin yaprakları etli ve serttir. Yapraklarında keskin dikenler vardır. Ülkemizde de Akdeniz ikliminin olduğu yerler de park bahçelerde süs bitkisi olarak kullanılır. Son yıllarda havaların çok sıcak geçmesi bitkinin bu bölgede de çiçek açmasına neden oldu. Bitki FEF bahçesine yaklaşık 20 yıl önce peyzaj düzenlemeleri esnasında dikilmişti. Bu yıl çiçeklenerek ömrünü tamamlamış oldu. İlginçtir ki ömrünü tamamlayan bitki çevresinde onlarca yavru agave bitkisi bırakır"

