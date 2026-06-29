Tam 40 milyon balık suya bırakıldı! Göl ve barajlarda büyük değişim başladı

Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, 2021 yılında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesine devredilen İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nun sürdürülebilir balıkçılığın geliştirilmesi ve iç su kaynaklarının zenginleştirilmesi amacıyla önemli çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Toplam 154 bin metrekarelik alana sahip tesiste modern üretim teknikleriyle pullu sazan yavrusu yetiştirildiğini belirten Köse, üretilen balıkların göl, gölet ve barajlara bırakılarak doğal balık popülasyonunun artırılmasına katkı sağladığını ifade etti.

Köse, 2025 yılında tesiste toplam 10 milyon 500 bin adet yavru sazan üretildiğini belirterek, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Su kaynaklarının balıklandırılması projesi’ kapsamında İstanbul'a 3 milyon 696 bin 200, Bursa'ya 2 milyon 182 bin, Kırklareli'ne 1 milyon 844 bin, Tekirdağ'a 975 bin 440 ve Yalova'ya 180 bin olmak üzere toplam 8 milyon 877 bin 640 yavru sazanın bölge illerine gönderildiğini kaydetti. Edirne'de ise il genelindeki 35 göl ve gölete 1 milyon 622 bin 360 adet yavru sazan bırakıldığını aktaran Köse, böylece ilin su kaynaklarının balık varlığının daha da güçlendirildiğini belirtti.

İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nun son 5 yılda önemli bir üretim kapasitesine ulaştığını kaydeden Köse, "2021 yılından bu yana tesisimizde üretilen balıklardan Edirne'de 9 milyon 356 bin 360, çevre illerde ise 30 milyon 643 bin 640 olmak üzere toplam 40 milyonun üzerinde yavru sazan göl, gölet ve barajlarla buluşturuldu" dedi.

Sürdürülebilir balıkçılığın devamı için avlanma kurallarına uyulmasının büyük önem taşıdığını dile getiren Köse, su ürünleri kaynaklarının korunması amacıyla balık boyu, avlanma zamanı ve av araçlarına ilişkin yasaklara riayet edilmesi gerektiğini belirtti. Yavru balıkların en az bir kez üremesine fırsat verilmesinin gelecek nesillere daha zengin su kaynakları bırakılması açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Köse, balıklandırma çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır