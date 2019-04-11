Tam 50 çeşit var! Türkiye'yi temsil edecek

Balıkesir’in önemli değerlerinden olan yöresel peynirlerin kayıt altına alındığı ‘50 Peynirli Şehir Balıkesir’ isimli kitap, Frankfurt’ta düzenlenen Dünya Yemek Kitapları Yarışması’nda (Gourmand World Cookbook Awards 2019), 3 finalist arasına girdi.

En iyisi olacağına inancımız tam

Kitabın finale kaldığını sosyal medya hesabından duyuran yazar Berrin Bal Onur, "Kitabımızın dünyanın en iyi peynir kitabı olacağına inancımız büyük. Emeği geçen herkesi şimdiden kutluyor, Balıkesir ve Anadolu peynirlerini dünyaya anlatmanın kapısını açtığınız için teşekkür ediyoruz" dedi.

Kazanırsa winner etiketiyle basılabilecek

2017 yılında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmayla Berrin Bal Onur ve Neşe Aksoy Biber tarafından kaleme alınan ‘50 Peynirli Şehir Balıkesir’ kitabı, bu yarışmadan ödülle ayrılırsa ‘dünyanın en iyisi’ ya da ‘winner’ etiketiyle basılabilecek.

Kültür mirası niteliğinde

Kültür mirası niteliğinde olan 279 sayfalık kitabın içeriğinde; Balıkesir’e genel bakış, süt ve süt ürünleri, Balıkesir peynirleri ve süt ürünleri, Balıkesir peynir yolları ve Balıkesir’in süt ve süt ürünlerine güncel bakış başlıkları yer alıyor. Peynir çeşitlerinin hikayesinin, tarihinin ve yapılışının anlatıldığı kitapta tarih de yok olmaya yüz tutmuş peynir çeşitlerinin incelemesi de yer alıyor.

Aynı zamanda tüm Türkiye’de tanınan Ayvalık Cunda sepet peyniri, İvrindi koyun kelle peyniri, Savaştepe Mihaliç peyniri, Sındırgı koyun peyniri, Sındırgı Yörük peynirleri, Manyas tulum peyniri, Çerkes peyniri ve Havran keçi peyniri yapımı da anlatılıyor.



