YEMEK

Tam 50 çeşit var! Türkiye'yi temsil edecek

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 11.04.2019 15:21 | Son Güncelleme

Balıkesir’in yöresel peynirlerinin kayıt altına alındığı ‘50 Peynirli Şehir Balıkesir’ kitabı, Frankfurt’ta düzenlenen Dünya Yemek Kitapları Yarışması’nda 3 finalist arasına girdi. Kitap, Hong Kong’da yapılacak finalde Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı.

Tam 50 çeşit var! Türkiye'yi temsil edecek

Balıkesir’in önemli değerlerinden olan yöresel peynirlerin kayıt altına alındığı ‘50 Peynirli Şehir Balıkesir’ isimli kitap, Frankfurt’ta düzenlenen Dünya Yemek Kitapları Yarışması’nda (Gourmand World Cookbook Awards 2019), 3 finalist arasına girdi.

peynir

En iyisi olacağına inancımız tam

Kitabın finale kaldığını sosyal medya hesabından duyuran yazar Berrin Bal Onur, "Kitabımızın dünyanın en iyi peynir kitabı olacağına inancımız büyük. Emeği geçen herkesi şimdiden kutluyor, Balıkesir ve Anadolu peynirlerini dünyaya anlatmanın kapısını açtığınız için teşekkür ediyoruz" dedi.

Kazanırsa winner etiketiyle basılabilecek

2017 yılında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmayla Berrin Bal Onur ve Neşe Aksoy Biber tarafından kaleme alınan ‘50 Peynirli Şehir Balıkesir’ kitabı, bu yarışmadan ödülle ayrılırsa ‘dünyanın en iyisi’ ya da ‘winner’ etiketiyle basılabilecek.

Kültür mirası niteliğinde

peynşr

Kültür mirası niteliğinde olan 279 sayfalık kitabın içeriğinde; Balıkesir’e genel bakış, süt ve süt ürünleri, Balıkesir peynirleri ve süt ürünleri, Balıkesir peynir yolları ve Balıkesir’in süt ve süt ürünlerine güncel bakış başlıkları yer alıyor. Peynir çeşitlerinin hikayesinin, tarihinin ve yapılışının anlatıldığı kitapta tarih de yok olmaya yüz tutmuş peynir çeşitlerinin incelemesi de yer alıyor.

Aynı zamanda tüm Türkiye’de tanınan Ayvalık Cunda sepet peyniri, İvrindi koyun kelle peyniri, Savaştepe Mihaliç peyniri, Sındırgı koyun peyniri, Sındırgı Yörük peynirleri, Manyas tulum peyniri, Çerkes peyniri ve Havran keçi peyniri yapımı da anlatılıyor.


Dünya bu kadını konuşuyor: 'Pişman değilim' Rekorlar kitabına girebilmek için... Dünya bu kadını konuşuyor: 'Pişman değilim' Rekorlar kitabına girebilmek için...
41 çeşit baharatla hazırlanıyor! İçinde bulunan karışımlar sayesinde...41 çeşit baharatla hazırlanıyor! İçinde bulunan karışımlar sayesinde...
Uzmanlar açıkladı: Bol bol yiyin çürüklerden kurtulun!Uzmanlar açıkladı: Bol bol yiyin çürüklerden kurtulun!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
balıkesir peynirleri peynir çeşitleri

En Çok Okunan Haberler

Çok sert tepki: Sülalesiyle birlikte yok olsun

Çok sert tepki: Sülalesiyle birlikte yok olsun

Victoria’s Secret’ın en yeni meleği Grace Elizabeth

Victoria’s Secret’ın en yeni meleği Grace Elizabeth

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Evde 1 Yemek Kaşığı Suyla Sarımsak Nasıl Yetiştirilir?

Evde 1 Yemek Kaşığı Suyla Sarımsak Nasıl Yetiştirilir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
41 çeşit baharatla hazırlanıyor! İçinde bulunan karışımlar sayesinde...

41 çeşit baharatla hazırlanıyor! İçinde bulunan karışımlar sayesinde...

Diş çürüklerine karşı ıspanak tüketin

Uzmanlar açıkladı: Bol bol yiyin çürüklerden kurtulun!

Günde ne kadar su içeceğimize nasıl karar vermeliyiz?

İddia büyük: Fazla su içmek zararlı mı?

''Diyet yapayım derken hipoglisemi olmayın''

Yanlış diyetler dönüşü olmayan o hastalığa neden oluyor!

Hiçbir şey çöpe gitmesin: Yiyeceklerin küflenmesi önleyen ve uzun süre taze kalmalarını sağlayan ipuçları

Dolaptaki peyniri parafinli kağıda sarıp bekletirseniz...

Kışın alınan kilolardan bir an önce kurtulmak isteyenlere: 3 günlük pul biber diyeti

Çılgınlar gibi yağ yaktırıyor: Pul biber diyeti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.