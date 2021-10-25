Tam 979 metre! Dünyanın en yüksek şelalesi: Salto Angel (Angel Şelalesi)

Orijinal adı “Salto Angel” olan şelale dünyanın en yüksek şelalesi olarak tarihe geçti. Toplam yüksekliği 979 metre olan şelale, serbest bir şekilde aşağıya doğru düşüyor. Venezuela’nın balta girmemiş ormanlarından birinde bulunan şelaleye, Canaima Ulusal Parkı’ndan hava yoluyla ulaşım sağlanıyor.

1949 YILINDA ÖLÇÜLDÜ

Venezuela’nın en merak uyandıran noktalarından biri olan Angel Şelalesi, 1949 yılında resmi olan National Geograhic ekibi tarafından ölçüldü. Şelaleden dökülen sular tabana yaklaşmadan, buharlaşıyor ve bulutumsu bir sis oluştuyor. Şelale altında bir göl bulunuyor ve gölün ucunda basamak basamak yosun tutmuş kayalardan akan sular Carrao Nehri’ni besliyor.

EN UZUN SERBEST DÜŞÜŞ ÖZELLİĞİNE SAHİP

Doğa bilimcilerin “serbest düşüş” olarak tanımladığı su damlasının hiçbir engele çarpmadan ilerleme mesafesi Angel Şelalesi’nde 807 metre olarak belirlendi. Bu durum ise Angel Şelalesi’nin en uzun serbest düşüş özelliğine sahip olmasını sağladı.

GÖLDE YÜZME İMKANI SUNUYOR

Şelalenin altında oluşan gölde yüzülebilir ve şelale suyu inanılmaz derecede lezzetlidir. Tropik iklimin hâkim olduğu bu yerde sıklıkla yağmur ve gök kuşağı görülür. Angel Şelalesi’nin altında iki ya da daha fazla gök kuşağını bir arada görmeniz yüksek bir ihtimaldir.



