Görenler film seti zannetti! Gökyüzünün dünya ile buluştuğu yer: Salar de Uyuni Tuz Gölü

Yaklaşık 10 bin 582 kilometre büyüklüğündeki Salar de Uyuni, Bolivya’da bulunan doğal güzelliklerinden biri olarak ünlendi. Turistik potansiyeli ve yüksek tuz rezervi ile cazibe merkezi olmayı başaran Salar de Uyuni, denizden 3656 metre yükselikte yer alıyor. Bu doğa harikası gölde tuz kalınlığı yer yer 25 metreye kadar ulaşıyor. Gölün kuru olduğu aylarda âdeta bir yol görünümünü anımsatan Salar de Uyuni, arazi araçları, minibüs ve hatta kamyonlarla ziyaret edilebiliyor.

TAMAMEN TUZDAN YAPILAN OTELLERDE YENİ BİR SEYAHAT DENEYİMİ SUNUYOR

Mayıs ve Kasım aylarında Salar de Uyuni Tuz Gölü, çöl ikliminin etkisiyle kurak bir havaya sahip oluyor. Ancak Aralık ve Nisan aylarının arasında ise yağışların etkisiyle sulak bir alana dönüşüyor. Bu akıl almaz doğal güzellik aynı zamanda 10 milyar ton tuz rezervi ile de dikkat çekiyor. Teknolojik aletler için lityum pil üretiminden gümüş madeni elde edilmesine pek çok kritik konuda da hammadde olarak kullanılan bu tuz, Bolivya ekonomisi için çok önemli bir gelir kaynağı.

Salar de Uyuni Tuz Gölü, turistlerin akın ettiği bir bölge olduğu için çevresinde onlarca tuzdan yapılan otel bulunuyor. Bu otellerin en büyük özelliği ise duvarlarından mobilyaya kadar her şeyin tuzdan yapılmış olması.



