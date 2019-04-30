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Tam da ağzınıza layık! 5 enfes brownie tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 30.04.2019 09:41 | Son Güncelleme

Şekersizinden portakallısına, sadece 1 dakikada hazır edileninden nanelisine kadar en güzel brownie tariflerini sizler için bir araya getirdik, şimdiden afiyetler dileriz...

Tam da ağzınıza layık! 5 enfes brownie tarifi

Brownie kurabiye

kurabiye

Enfes yumuşaklıkta bol çikolatalı kurabiye tadında bir brownie tarifine ne dersiniz? Üstelik yapımı da son derece basit. Evdeki herkes bu lezzete bayılacak, garanti veriyoruz :) Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Portakallı brownie

portakal

Elinizde kalan son portakalları değerlendirmenin en tatlı yolu! Eğer portakal bulamam diyorsanız kuru portakal da kullanabilirsiniz. Alıştığımız brownie'lerden farklı ama lezzeti şahane. Denemek isteyenler için detaylarını şuraya bırakıyoruz.

Bir dakikada çilekli brownie

çilekli

Abartmıyoruz! Bu brownie'leri sadece bir dakikada hazırlayabilirsiniz. Son derece pratik olan bu tarifle çat kapı misafirlerinizi en lezzetli şekilde karşılamanız mümkün artık. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Naneli brownie

naneli

O yoğun çikolatanın yanına aromasıyla ferahlatan naneyi ekledik. Yedikçe tıkamayan, tadıyla mest eden brownie'nin detayları için tıklayın.

Unsuz ve şekersiz çikolatalı brownie

unsuz
Diyet yapanları bu listeden uzaklaştırmak istemedik. Kim demiş diyetteyken tatlı yenmez diye? Bu brownie'de ne un var ne de şeker! Ama baldan bile tatlı... Detaylarını görmek için tıklayın.

PARTNERBel ve sırt ağrısı çekiyorsanız bir de bunu deneyinBel ve sırt ağrısı çekiyorsanız bir de bunu deneyin
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