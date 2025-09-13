Tam destek vermişlerdi! Ali Koç'tan MHP açıklaması: "Gönül bağım var ama hoş karşılanmaz"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör Domenico Tedesco için düzenlenen imza töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Olağanüstü Kongre öncesi MHP ve Ülkü Ocakları’ndan gelen peş peşe destek açıklamalarıyla ilgili sessizliğini ilk kez bozan Fenerbahçe Başkanı Koç, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"GÖNÜL BAĞIM VAR, TEŞEKKÜR EDERİM AMA..."

Koç, MHP ve Ülkü Ocakları'nın destek açıklamasına ilişkin, “Gönül bağım var, teşekkür ederim ama camiamızda bu tür açıklamalar pek hoş karşılanmaz” dedi.

"BİZİM CAMİAMIZDA BÖYLE ŞEYLER PEK HOŞ KARŞILANMAZ"

Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

“Benim MHP ile yakınlığım bilinen bir şey. Gönül bağım var. Destekleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Ama o açıklamadan sonra birçok mesaj geldi, “Keşke böyle bir açıklama olmasaydı” diye. Bizim camiamızda böyle şeyler pek hoş karşılanmaz. Bu konuda çok mesaj aldım. Ama oldu, yapacak bir şey yok.”