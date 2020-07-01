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Tam kıvamında pişen 3 farklı içli köfte tarifi

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Anadolu mutfağının en özel lezzetlerinden olan içli köfte tarifi, birden farklı şekilde hazırlanabiliyor. Şeklini bir türlü yapamayanlar, daha pratik bir yapılış arayanalar ve etsiz yemek isteyenler için tüm tariflerimizi bir araya getirdik, buyursunlar.

Tam kıvamında pişen 3 farklı içli köfte tarifi

İçli köfte tarifi hemen hemen herkes tarafından sevilir ancak herkes mutfakta içli köfte yapımı konusunda başarılı olamaz. Eğer bir türlü hamurunu tutturamıyorsanız, köftelere şekil veremiyorsanız ve pişerken hamur dağılıyorsa, bildiğiniz tüm tarifleri unutun. Mynet Yemek vejetaryen beslenenler için de özel içli köfte tarifiyle karşınızda! İşte pratik tarifler ve püf noktaları...

ÇATLAMAYAN ORİJİNAL İÇLİ KÖFTE TARİFİ

icli köfte

İçli köfte tarifine şekil vermekte zorlanıyorsanız mutlaka bu tarifimizi deneyebilirsiniz. İşte kolay bir şekilde hazırlanan gerçek lezzet: İçli köfte tarifi.

PRATİK İÇLİ KÖFTE TARİFİ

Mutfakta acemi olanlar için de enfes bir tarif hazırladık. Streç film kullanarak hızlı ve kolay bir şekilde içli köfteleri pişirebilirsiniz. İşte tarifimizin detayları.

ETSİZ İÇLİ KÖFTE TARİFİ

etsiz

Vejetaryen dostlarımızı da unutmadık, onlar için harika bir sunum yaptık. Tadı da lezzeti de son derece yerinde. Bakalım sizler bu tarife kaç puan vereceksiniz... Etsiz içli köfte tarifi için tıklayın.

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