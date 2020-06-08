İçli köfte tarifi: Çatlamayan içli köfte nasıl yapılır?

Tadına doyum olmayan bir ana yemek olan içli köfte tarifi, meşakkatli bir yemektir. Birçok kişi içli köfte hamuru yapılışını tutturamaz, piştikten sonra ise hamurda dağılmalar olur. Şimdi vereceğimiz içli köfte tarifi ile bu problemleri yaşayacaksınız. İçli köfte nasıl yapılır sorusuna en lezzetli ve doğru cevabı veriyoruz, buyursunlar!

İÇLİ KÖFTE MALZEMELERİ

2 su bardağı ince köftelik bulgur

Bir su bardağı irmik

Yarım kilo kıyma

3 adet soğan

Bir adet yumurta

4 yemek kaşığı tereyağı

Bir yemek kaşığı domates salçası

½ yemek kaşığı biber salçası

3 yemek kaşığı un

Bir yemek kaşığı sıvı yağ

3 su bardağı sıcak su

1,5 tatlı kaşığı tuz

Karabiber

Pul biber

Bir su bardağı çekilmiş ceviz içi

Bir avuç ince ince kıyılmış maydanoz

İÇLİ KÖFTE YAPIMI

Bulguru ve irmiği karıştırın. Ardından ılık su ile ıslatın ve yarım saat kadar dinlendirin.

İç li köfte yapımına iç harcını hazırlayarak devam edelim. Tereyağını tavada eritin. Yağ eridikten sonra içine kıymayı alın ve kavurmaya başlayın.

Kıymanın rengi döndükten sonra içine minik bir şekilde doğradığınız soğanları ilave edin.

Soğanların üzerine bir çay bardağı su ekleyin. Böylelikle kıyma tane tane olacaktır.

Soğanların da rengi değiştikten sonra karışıma tuzu ve baharatları ekleyin.

Malzemeler piştikten sonra tavayı ocaktan alın.

İçine ceviz içini ve maydanozu katıp harmanlayın.

Bulgurlu karışımı geniş bir tepsinin içine alın. Üzerine unu, yumurtayı, salçaları ve tuzu katın.

Tüm malzemeleri yaklaşık 15 dakika kadar yoğurup hamur haline getirin.

İçli köfte hamurunu hazırladıktan sonra yarım saat kadar da dinlendirin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve avuç içinde yuvarlayın.

Yuvarlanan hamuru orta kısımdan baş ve işaret parmağınızla açın.

Açtığınız hamur ne çok ince ne de çok kalın olmamalı.

Hamurun içine bir yemek kaşığı iç harçtan ekleyin. Ardından hamuru yine avucunuzun içinde yuvarlayarak kapatın.

İçli köfte nasıl haşlanır diyenler için: Geniş ve büyük bir tencereye su koyun. Su kaynadıktan sonra içine içli köfteleri atın.

İçli köfte haşlama süresi 20 dakikadır.

Afiyet olsun.

İÇLİ KÖFTE PÜF NOKTALARI NELERDİR?

İçli köftenin haşlanma aşamasında dağılmaması için kaynayan suya bir miktar limon tuzu atın. Ardından köfteleri kaynayan suya ilave ederek pişirin.

Dilerseniz hamura da kavrulmuş sade kıyma ekleyebilirsiniz.

İç harcın tane tane olması için kıymayı kavurma aşamasında içine muhakkak bir miktar sıcak su eklemelisiniz.

Kolay içli köfte hazırlamak için ise şu yöntemi izleyebilirsiniz: İçli köfte hamurundan ceviz büyüklüğünde bir parça koparın. Hamuru yağlı kağıt arasında orta incelikte açın. İçine harcından ekledikten sonra poğaça gibi hamuru kapatın.