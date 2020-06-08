İçli köfte tarifi: Çatlamayan içli köfte nasıl yapılır?

Tadına doyum olmayan bir ana yemek olan içli köfte tarifi, meşakkatli bir yemektir. Birçok kişi içli köfte hamuru yapılışını tutturamaz, piştikten sonra ise hamurda dağılmalar olur. Şimdi vereceğimiz içli köfte tarifi ile bu problemleri yaşayacaksınız. İçli köfte nasıl yapılır sorusuna en lezzetli ve doğru cevabı veriyoruz, buyursunlar!
2 su bardağı ince köftelik bulgur
Bir su bardağı irmik
Yarım kilo kıyma
3 adet soğan
Bir adet yumurta
4 yemek kaşığı tereyağı
Bir yemek kaşığı domates salçası
½ yemek kaşığı biber salçası
3 yemek kaşığı un
Bir yemek kaşığı sıvı yağ
3 su bardağı sıcak su
1,5 tatlı kaşığı tuz
Karabiber
Pul biber
Bir su bardağı çekilmiş ceviz içi
Bir avuç ince ince kıyılmış maydanoz
İçli köftenin haşlanma aşamasında dağılmaması için kaynayan suya bir miktar limon tuzu atın. Ardından köfteleri kaynayan suya ilave ederek pişirin.
Dilerseniz hamura da kavrulmuş sade kıyma ekleyebilirsiniz.
İç harcın tane tane olması için kıymayı kavurma aşamasında içine muhakkak bir miktar sıcak su eklemelisiniz.
Kolay içli köfte hazırlamak için ise şu yöntemi izleyebilirsiniz: İçli köfte hamurundan ceviz büyüklüğünde bir parça koparın. Hamuru yağlı kağıt arasında orta incelikte açın. İçine harcından ekledikten sonra poğaça gibi hamuru kapatın.
Bir porsiyon haşlanmış içli köfte 330 kaloridir.
Bir porsiyon kızarmış içli köfte ise 350 kaloridir.
2 çeşit pişirme yöntemi vardır. Biri kızartma diğeri ise haşlama. Bu tarifimizde içli köfteleri haşlayarak servis ettik. Dilerseniz aynı tarifi hazırlayarak, içli köfteleri bol miktarda, kızgın yağda hazırlayarak da pişirebilirsiniz.
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