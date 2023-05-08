Tam kıvamında şambali tarifi! Şambali tatlısı nasıl yapılır?

Şambali tatlısı tatlıcıların vitrinlerinin göz bebeği olarak görülüyor. Özellikle nostaljik lezzetleri sevenlerin vazgeçilmezi olan şambali tatlısının yapımının zor olduğu düşünülüyor. Ancak bu şambali tarifine sadık kalarak tam kıvamında şambali tatlınızı yapabilirsiniz.
Şambali tatlısı bol şerbetiyle gönüllere taht kuruyor. Şam tatlısı olarak da bilinen ve irmikle hazırlanan bu enfes lezzetin herkes tarafından denenmesi gerekiyor.
MALZEMELER
3 su bardağı irmik
1,5 su bardağı yoğurt
1 çay bardağı şeker
1 kabartma tozu
1 çay kaşığı karbonat
Şerbeti için;
4 ,5 su bardağı şeker
3 ,5 su bardağı su
1 çay kaşığı limon suyu
TARİF
Geniş bir kaba yoğurt ve şeker alınır iyice karıştırılır. Üzerine kalan diğer malzemeler eklenir biraz katı kıvamda olacak bu sizi korkutmasın ardından orta boy bir cam tepsi yağlanır üzerine boşaltılır.
Üzerini düzeltmek için eller ıslatılarak üzeri iyice düzeltilir.
Kaşık veya bıçak yardımıyla hafifçe tepsinin tabanına değmeyecek şekilde kesilecek yerleri çizilerek belirlenir.
Üzerine fıstık dizilir ve önceden ısıtılmış 175 derecede ki fırına verilir 30 dakika altı üstü kızarıncaya pişirilir.
Şerbeti için tencereye şeker ve su alınır kaynayıncaya kadar karıştırılarak şekerin erimesi sağlanır.
Kaynamaya başlayınca 12- 15 dakika kadar kaynatılır. Bu arada tatlı da pişmiş olacak.
Sıcak şerbet fırından çıkan sıcak tatlının üzerine gezdirilir.
4- 5 saat iyice Şerbetini çekip dinlenen tatlı istenilen şekilde süslenilip servis edilir.
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