Yok böyle bir lezzet! Kıvamına ve rengine bayılacağınız Yörük sütlacı tarifi

Fırında yapılanı, ocakta pişeni, üstü yakılanı, sade olanı... Sütlacın o kadar fazla çeşidi var ki, hangisini saysak diğerinin hatırı kalır! Az malzemeli ama zengin lezzetli sütlü tatlıların kralı olan sütlacın aşureye benzer bir versiyonu da var. Yörük sütlacı, pirinç yerine farklı bakliyatlar eklenen ve safranla sarıya dönen oldukça eski ama pek bilinmeyen bir tatlı. Karşınızda sütlaç anlayışınızı temelden değiştirecek Yörük sütlacı:

YÖRÜK SÜTLACI TARİFİ

MALZEMELER

1 litre süt

100 gram pirinç unu

1 su bardağı toz şeker

Yarım çay kaşığı safran

1 su bardağı haşlanmış buğday

Yarım su bardağı haşlanmış kuru fasulye

Yarım su bardağı haşlanmış nohut

Süsleme için:

Toz tarçın

İsteğe göre fındık, ceviz veya fıstık (toz ya da file halinde)

YAPILIŞI