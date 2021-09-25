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Yok böyle bir lezzet! Kıvamına ve rengine bayılacağınız Yörük sütlacı tarifi

24.09.2021 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tatlı yemeyi kim sevmez! En bilinen sütlü tatlılarımızdan sütlacın farklı çeşitlerini afiyetle yemiş olmalısınız bugüne kadar. Peki içindeki bakliyatları ve safrandan gelen tatlı sarı rengiyle Yörük sütlacını hiç denediniz mi? Malzemeleriyle aşureye selam gönderen, safranı ve sütüyle farkını ortaya koyan bu tatlının tarifini araştırdık.

Yok böyle bir lezzet! Kıvamına ve rengine bayılacağınız Yörük sütlacı tarifi

Fırında yapılanı, ocakta pişeni, üstü yakılanı, sade olanı... Sütlacın o kadar fazla çeşidi var ki, hangisini saysak diğerinin hatırı kalır! Az malzemeli ama zengin lezzetli sütlü tatlıların kralı olan sütlacın aşureye benzer bir versiyonu da var. Yörük sütlacı, pirinç yerine farklı bakliyatlar eklenen ve safranla sarıya dönen oldukça eski ama pek bilinmeyen bir tatlı. Karşınızda sütlaç anlayışınızı temelden değiştirecek Yörük sütlacı:

YÖRÜK SÜTLACI TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 litre süt

  • 100 gram pirinç unu

  • 1 su bardağı toz şeker

  • Yarım çay kaşığı safran

  • 1 su bardağı haşlanmış buğday

  • Yarım su bardağı haşlanmış kuru fasulye

  • Yarım su bardağı haşlanmış nohut

Süsleme için:

  • Toz tarçın

  • İsteğe göre fındık, ceviz veya fıstık (toz ya da file halinde)

YAPILIŞI

  • Buğday, kuru fasulye ve nohudu bir gece önceden suda bekletin.

  • Ayrı ayrı tencerelerde haşlayarak sularını süzün ve soğumaya bırakın.

  • Püf Noktası: Bakliyatların her birinin pişme süresi farklı olduğundan ayrı ayrı haşlamanız daha iyi sonuç verir. Aynı tencerede haşladığınızda bazıları pişerken, diğerleri çiğ kalır. Bu da tatlınızın içinde istemediğiniz çiğlikte bakliyatlar olmasına ve kıvamının bozulmasına sebep olur.

  • Safranı, rengini ve aromasını alabilmek için 4-5 yemek kaşığı sıcak suda ıslatın.

  • Süt, şeker ve pirinç ununu bir tencereye alın. Altını açmadan önce pirinç ununu topak kalmayacak şekilde karıştırın. Homojen bir karışım elde ettikten sonra ocağın altını orta-yüksek seviyede açın.

  • Sütünüz yavaş yavaş muhallebi kıvamını almaya başlayınca teker teker bakliyatları ve rengini almış safran suyunu ekleyin.

  • Koyu bir muhallebi kıvamı alana kadar pişirmeye devam edin.

  • Pişme işlemi tamamlandıktan sonra Yörük sütlacınızı kaselere bölüştürün ve soğumaya bırakın.

  • Soğuyan tatlıların üzerini dilediğiniz şekilde tarçın, fındık, fıstık ya da cevizle süsleyin.

  • Püf Noktası: Tatlılarınız soğumadan süslemeyin. Tatlının sıcaklığından nem çekecek olan toz veya file yemişleriniz hem birbirine yapışır hem de aromalarını istediğiniz şekilde alamazsınız.
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