Tam mevsimi! Kızılcık şerbeti nasıl yapılır? Kızılcık meyvesinin faydaları nelerdir?

Lokman Hekim'in "Bunu içen doktor yüzü görmüyor!" diye tarif ettiği kızılcık şerbetinin pek çok faydası bulunuyor. Mayhoş bir lezzete sahip olan kızılcık meyvesi kırmızı rengi ile dikkat çeken sonbaharın en faydalı meyvelerinden biridir. Tam mevsimi gelmişken kızılcık şerbetini denemek isteyenler arama motorlarında " Kızılcık şerbeti nasıl yapılır? Kızılcık şerbeti tarifi ve malzemeleri nelerdir?" şeklinde aramalar yapıyorlar. işte kızılcık şerbeti tarifi ve kızılcık meyvesinin faydaları...

KIZILCIK ŞERBETİ NASIL YAPILIR?

Doğal ve sağlıklı bir meyve suyu yaparak sofraları renklendirmek istiyorsanız tam mevsimi olan kızılcık meyvesinden bu kızılcık şerbeti tarifini denemelisiniz.

Kızılcık şerbeti tarifi malzemeler;

500 gr kızılcık

2 litre su

2 su bardağı toz şeker

1 adet çubuk tarçın

3-4 adet karanfil

Kızılcık şerbeti yapılışı;

Kızılcık şerbeti için tencereye yıkadığımız kızılcıkları alalım. Üzerine şeker, tarçın, karanfil ve suyu ekleyerek 15-20 dakika, kızılcıklar yumuşayıp rengini salana kadar kaynatalım. Kızılcıklar yumuşadıktan sonra ocaktan alalım ve soğumaya bırakalım. Kızılcık şerbetimiz soğuduktan sonra üzerine temiz bir tülbent geçirdiğimiz kabın içerisine suyunu süzelim. Tülbentte kalan posaların güzelce suyunu sıkalım. Kızılcık şerbetinizi ağzı kapaklı bir sürahi ya da kavanoza alarak dolapta saklayabilirsiniz. Kızılcık şerbetiniz hazır.

AFİYET OLSUN!

KIZILCIK HANGİ VİTAMİNLERİ İÇERİR?

Kızılcık üksek lif oranına sahip, etli, sulu ve kırmızı küçük bir meyvedir.

Taze meyve olarak sıklıkla tercih edilen kızılcık, K, E, C, A vitaminleri ve B grubu vitaminleri olan tiamin, riboflavin ve piridoksin açısından zengindir. Bunlara ek olarak kızılcık iyi bir sodyum ve potasyum kaynağıdır.

Ayrıca manganez, bakır, demir ve kalsiyum mineralleri de içeren kızılcığı asıl önemli yapan ise melatonin hormonu içeriğidir.

KIZILCIK MEYVESİNİN FAYDALARI NELERDİR?