YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Tam mevsimi! Köpoğlu tarifi, köpoğlu nasıl yapılır?

Tam mevsimi! Köpoğlu tarifi, köpoğlu nasıl yapılır?

23.08.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Köpoğlu yaz mevsiminin eşsiz lezzette olan sebzelerinden patlıcanın ve biberin közlenmesiyle yapılır. Oldukça lezzetli olan bu meze birçok kişi tarafından bilinmemektedir. Patlıcan kızartmalarının sağlıksız olmasından şikayetçiyseniz köpoğlu tarifini denemelisiniz. Köpoğlu nasıl yapılır?diye merak ediyorsanız aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

Tam mevsimi! Köpoğlu tarifi, köpoğlu nasıl yapılır?

Köpoğlu yemeği nefis Balkan mezelerindendir. Oldukça sağlıklı olan bu mezeye lezzetini veren içerisinde bolca sarımsak kullanılmasıdır. Köz patlıcan ve biberlerin sarımsakla birleşimi ortaya enfes bir tat sunmaktadır. Köpoğlu mezesinin yapımının zor olduğu düşünülebilir ancak bu yemek çok kısa bir süre içerisinde hazır olacaktır.

KÖPOĞLU TARİFİ

Malzemeler

  • 2 orta boy patlıcan
  • 1-2 sivri biber veya köy biberi
  • 2 su bardağı süzme yoğurt
  • 2 domates
  • 1-2 diş sarımsak
  • Karabiber
  • 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz

Yapılışı

  • Patlıcanları ve biberleri közleyin. Soğuduktan sonra temizleyin. Biberleri ince, patlıcanları küp şekilde doğrayın.
  • Zeytinyağını bir tavada ısıtın. Kabuklarını soyup, küp doğradığınız domatesleri ve ezdiğiniz sarımsağı ilave edin. Tuz ile tatlandırıp birkaç dakika soteleyin.
  • Doğradığınız közlenmiş patlıcan ve biberleri ilave edin. 2-3 dakika kadar daha pişirip ocaktan alın, bir servis tabağına aktarın.
  • Üzeri için; süzme yoğurdu iyice çırpın ve soğuyan sebzelerin üzerinde gezdirin.
  • Köpoğlu mezesini, çökertme kebabı ile birlikte servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Masterchef bamya çorbası nasıl yapılır?Masterchef bamya çorbası nasıl yapılır?
Nar gibi kızaran, dağılmayan kabak mücver tarifi! Lastik gibi olmaması için...Nar gibi kızaran, dağılmayan kabak mücver tarifi! Lastik gibi olmaması için...
Adana dışında bulmak zor! Tam bir protein deposuAdana dışında bulmak zor! Tam bir protein deposu
Anahtar Kelimeler:
tarifi yaz köpoğlu malzemeler meze nasıl yapılır köpoğlu mancası tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şaşkına çevirdi! "Annem Nijeryalı adamı temizlikçi diye eve alıp..."

Şaşkına çevirdi! "Annem Nijeryalı adamı temizlikçi diye eve alıp..."

Akdeniz sularında string bikinisiyle şov yaptı

Akdeniz sularında string bikinisiyle şov yaptı

Artık yeşermeyecek, filizlenmeyecek!

Artık yeşermeyecek, filizlenmeyecek!

Bu lezzet kaçmaz! Kışlık menemen tarifi

Bu lezzet kaçmaz! Kışlık menemen tarifi

Kokusu midenizi kaldırır! Hastanelik eder

Kokusu midenizi kaldırır! Hastanelik eder

Nefis bir lezzet! İzmir bombası tarifi

Nefis bir lezzet! İzmir bombası tarifi

İlginizi Çekebilir

“Eşcinsel olduğumu anladım, kocamı ve evimi terk ettim”

“Eşcinsel olduğumu anladım, kocamı ve evimi terk ettim”

Erkeklere meydan okudu! “Boşuna uğraşmayın bize tapıyorsunuz”

Erkeklere meydan okudu! “Boşuna uğraşmayın bize tapıyorsunuz”

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

5 dakika dokundu, dehşeti yaşadı! Peçeteden zehirlendi

5 dakika dokundu, dehşeti yaşadı! Peçeteden zehirlendi

''Tek kuruş ödemeden hayatımı yaşıyorum çünkü 'güzelim'!''

''Tek kuruş ödemeden hayatımı yaşıyorum çünkü 'güzelim'!''

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.