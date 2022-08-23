Tam mevsimi! Köpoğlu tarifi, köpoğlu nasıl yapılır?

Köpoğlu yemeği nefis Balkan mezelerindendir. Oldukça sağlıklı olan bu mezeye lezzetini veren içerisinde bolca sarımsak kullanılmasıdır. Köz patlıcan ve biberlerin sarımsakla birleşimi ortaya enfes bir tat sunmaktadır. Köpoğlu mezesinin yapımının zor olduğu düşünülebilir ancak bu yemek çok kısa bir süre içerisinde hazır olacaktır.

KÖPOĞLU TARİFİ

Malzemeler

2 orta boy patlıcan

1-2 sivri biber veya köy biberi

2 su bardağı süzme yoğurt

2 domates

1-2 diş sarımsak

Karabiber

2-3 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Yapılışı

Patlıcanları ve biberleri közleyin. Soğuduktan sonra temizleyin. Biberleri ince, patlıcanları küp şekilde doğrayın.

Zeytinyağını bir tavada ısıtın. Kabuklarını soyup, küp doğradığınız domatesleri ve ezdiğiniz sarımsağı ilave edin. Tuz ile tatlandırıp birkaç dakika soteleyin.

Doğradığınız közlenmiş patlıcan ve biberleri ilave edin. 2-3 dakika kadar daha pişirip ocaktan alın, bir servis tabağına aktarın.

Üzeri için; süzme yoğurdu iyice çırpın ve soğuyan sebzelerin üzerinde gezdirin.

Köpoğlu mezesini, çökertme kebabı ile birlikte servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!



