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Fırından yeni çıkmış gibi: Ekmeği 2 hafta taze tutan yöntem

Her gün sofralarda yer alan ekmek, doğru şekilde saklanmadığında kısa sürede bayatlayarak çöpe gidebilir. Gıda israfının önüne geçmek ve ekmeği daha uzun süre tüketebilmek için uzmanlardan dikkat çeken saklama önerileri geldi. İşte detaylar…

Fırından yeni çıkmış gibi: Ekmeği 2 hafta taze tutan yöntem
Mynet

Ekmek, özellikle fazla miktarda alındığında birkaç gün içinde sertleşebilir veya uygun olmayan koşullarda saklandığında küflenebilir. Ancak saklama koşullarında yapılacak küçük değişiklikler, ekmeğin hem dokusunu hem de tazeliğini daha uzun süre korumasına yardımcı olabilir.

Fırından yeni çıkmış gibi: Ekmeği 2 hafta taze tutan yöntem 1

EKMEĞİN YANINA BİR PARÇA KEREVİZ KOYUN

Ekmeğin daha uzun süre yumuşak kalmasını sağlamak için önerilen yöntemlerden biri, ekmek poşetinin içerisine bir parça kereviz sapı eklemek.

Uzmanlara göre kereviz doğal olarak nem içerdiği için ekmeğin fazla kurumasını önlemeye yardımcı oluyor.

Böylece ekmeğin dokusunun daha uzun süre yumuşak kalması sağlanabilir.

Normal şartlarda yaklaşık bir hafta içerisinde tüketilmesi gereken bir ekmeğin bu yöntemle tazeliğinin daha uzun süre korunabileceği belirtildi. Ancak küf oluşumuna karşı ekmeğin düzenli olarak kontrol edilmesi gerekir.

POŞETE BİRKAÇ KÜÇÜK DELİK AÇMAK İŞE YARAYABİLİR

Ekmeği tamamen hava geçirmeyen bir poşette saklamak her zaman avantaj sağlamıyor. Poşetin içerisinde biriken nem, özellikle uygun sıcaklıkta, küf oluşumunu hızlandırabilir.

Bu nedenle ekmek poşetinde birkaç küçük delik bulunması, içeride biriken nemin dengelenmesine yardımcı olabilir. Fakat deliklerin fazla açılması da ekmeğin hızla kurumasına yol açabileceğinden ölçülü davranmak gerekir.

Bazı hazır ekmeklerin ambalajlarında zaten küçük hava delikleri bulunabilir bu nedenle ekmeğe ekstra delik açmadan önce ambalajın kontrol edilmesi önerildi.

Fırından yeni çıkmış gibi: Ekmeği 2 hafta taze tutan yöntem 2

EKMEK İÇİN KAPAKLI SAKLAMA KABI KULLANIN

Ekmeğin daha uzun süre dayanması için bir diğer yöntem ise kapaklı ve mümkün olduğunca hava geçirmeyen bir saklama kabı kullanmak.

Ekmek kendi ambalajında bırakılıp daha sonra kapaklı bir kabın içerisine yerleştirildiğinde dışarıdan gelebilecek nemin ve buzdolabındaki diğer yiyeceklerin kokularının ekmeğe sinmesinin önüne geçilebilir.

Ancak burada da nem dengesine dikkat etmek gerekiyor. Çok sıcak veya nemli halde kaba konulan ekmek, içeride nem birikmesine neden olarak küflenme riskini artırabilir.

EN ETKİLİ YÖNTEMLERDEN BİRİ: DİLİMLEYİP DONDURUN

Ekmeği uzun süre saklamak isteyenler için en etkili yöntemlerden biri ise dondurmak. Özellikle ekmeğin tamamını tek seferde tüketemeyenler, ekmeği dilimleyerek buzlukta muhafaza edebilir.

Bu yöntemin en önemli avantajı, ihtiyaç duyulan miktarda ekmeğin çıkarılabilmesi. Böylece bütün ekmeğin çözülüp tekrar tekrar dondurulmasının önüne geçilir.

Dondurulan ekmek dilimleri doğrudan tost makinesine veya ekmek kızartma makinesine konularak da tüketilebiliyor. Bu sayede ekmeğin çözülmesini beklemek gerekmiyor.

Fırından yeni çıkmış gibi: Ekmeği 2 hafta taze tutan yöntem 3

DOĞRU SAKLAMA YÖNTEMİ İSRAFI AZALTABİLİR

Ekmek saklarken temel amaç, fazla nem oluşmasını önlerken ekmeğin tamamen kurumasının da önüne geçmek. Bu nedenle ekmeğin bulunduğu ortamın sıcaklığı, nem oranı ve hava geçirgenliği önem taşıyor.

Doğru yöntem uygulandığında ekmeğin tazeliği ve kullanılabilirliği önemli ölçüde uzatılabilir. Özellikle fazla ekmek alan kişilerin dilimleyerek dondurma yöntemini tercih etmesi, hem ekmek israfını hem de gereksiz harcamaları azaltabilir.

Uzmanların önerdiği bu basit saklama yöntemleri sayesinde ekmek daha uzun süre tüketilebilir hale gelirken, küflenerek çöpe giden ekmek miktarının da azaltılması mümkün olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Bayat ekmek
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