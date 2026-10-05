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Kasaplar eti lokum gibi pişirmenin sırrını verdi: 3-3-2-2 yöntemi

Evde biftek pişirirken etin dışının fazla kızarıp içinin gri ve kuru olmasından şikayet edenlere kasaptan pratik bir yöntem geldi. 3-3-2-2 yöntemi, orta ateşte uygulanan kısa pişirme süreleri ve dinlendirme adımıyla bifteğin daha dengeli pişmesini sağlıyor.

Kasaplar eti lokum gibi pişirmenin sırrını verdi: 3-3-2-2 yöntemi
Nilgün Arabacı

Evde biftek pişirirken etin fazla pişmesi, dışının yanması veya iç kısmının kuruması sık karşılaşılan sorunlar arasında yer alıyor. Chicago'da kasap dükkanı işleten Rob Levitt, özellikle yaklaşık 1,5-2,5 santimetre kalınlığındaki biftekler için kolayca uygulanabilecek bir yöntem önerdi.

Levitt'in 3-3-2-2 yöntemi, toplam 16 dakikalık bir sürece dayanıyor. Bunun 1 dakikası baharatlama, 10 dakikası pişirme ve 5 dakikası dinlendirme için ayrılıyor.

YÜKSEK ATEŞ YERİNE ORTA ATEŞ KULLANIN

Biftek pişirirken yüksek ateşin eti daha iyi hale getirdiği düşüncesinin doğru olmadığını belirten Levitt, yüksek sıcaklığın dış yüzeyde iyi bir kızarma sağlarken hemen altında gri ve fazla pişmiş bir tabaka oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

Etin kızarması lezzet açısından önemli. Bunun temelinde ise Maillard reaksiyonu bulunuyor. Etin yüzeyinde oluşan kahverengileşme, lezzetin belirginleşmesine katkı sağlıyor. Ancak amaç yalnızca dış yüzeyi hızlıca kızartmak değil, etin içinin de dengeli şekilde pişmesini sağlamak.

Bu nedenle yöntemde yüksek ateş yerine orta ateş kullanılıyor.

3-3-2-2 YÖNTEMİ NASIL UYGULANIR?

Öncelikle ağır bir tava birkaç dakika boyunca orta ateşte ısıtılıyor. Döküm tava tercih edilebileceği gibi ağır tabanlı başka bir tava da kullanılabiliyor.

Tavaya birkaç yemek kaşığı yağ eklendikten sonra biftek yerleştiriliyor. Bu aşamadan sonra eti sürekli hareket ettirmemek gerekiyor.

Pişirme sırası şöyle:

3 dakika: Bifteğin bir yüzünü pişirin.
3 dakika: Çevirip diğer yüzünü pişirin.
2 dakika: Yeniden çevirip pişirin.
2 dakika: Bir kez daha çevirip pişirin.
5 dakika: Tavadan aldıktan sonra dinlendirin.

Bu yöntem, ortalama 1,5-2,5 santimetre kalınlığındaki biftekler için öneriliyor ve orta-az pişmiş bir sonuç elde edilmesini amaçlıyor.

ETİ PİŞİRİRKEN SÜREKLİ HAREKET ETTİRMEYİN

Biftek tavaya konulduktan sonra en önemli noktalardan biri sabırlı olmak. Eti kaydırmak, dürtmek veya sürekli hareket ettirmek yerine ilk üç dakika boyunca kendi halinde bırakmak gerekiyor.

Üç dakikalık ilk pişirme süresi etin yüzeyinde kahverengi bir tabaka oluşmasını sağlarken iç kısmının da ısınmasına yardımcı oluyor. Ardından yapılan iki dakikalık dönüşler ise yüzeyin kontrollü şekilde kızarmasını ve etin istenen sıcaklığa ulaşmasını sağlıyor.

Pişirme sürelerinin iki tarafta da dengeli tutulması, bifteğin bir tarafının diğerinden daha fazla pişmesini önlemeye yardımcı oluyor.

PİŞİRDİKTEN SONRA 5 DAKİKA DİNLENDİRİN

Biftek tavadan alındıktan sonra hemen kesmek yerine 5 dakika dinlendirilmesi gerekiyor. 3-3-2-2 yönteminin son aşamasını oluşturan bu süre, pişirme sürecinin tamamlanması için önemli.

Daha fazla pişmiş biftek isteyenler toplam pişirme süresine yaklaşık bir dakika ekleyebilir. Etin daha iyi pişmesi isteniyorsa bir dakika daha eklenebileceği belirtiliyor. Ancak yöntemde bundan daha uzun süreler önerilmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kasap kırmızı et
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