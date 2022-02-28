Tam mevsiminde: Mandalina ile yapılabilecek 3 farklı tarif

Mandalina tek başına yenildiği gibi birbirinden güzel tariflerle lezzetine lezzet katmak mümkün. Kendine has kokusu olan meyveyi özellikle tatlı tariflerine lezzet kazandırmak için kullanabilirsiniz. Mandalina ile birbirinden lezzetli reçeller, marmelatlar, atıştırmalık lokumlar, pastalar, içecekler, pudingler ve zeytinyağlı yemekler yapabilirsiniz. İşte mandalina kullanarak yapabileceğiniz birbirinden lezzetli 3 farklı tarif!
MALZEMELER
4 çay bardağı taze sıkılmış mandalina suyu
2 dolu çorba kaşığı buğday nişastası
1 çay bardağı toz şeker
ÜZERİ İÇİN
HAZIRLANIŞI
Taze sıkılmış mandalina suyu, nişasta ve toz şekeri tencereye alarak karıştırın.
Orta ateşte devamlı karıştırarak kıvam alana kadar pişirin.
Kaynayıp puding kıvamına geldikten sonra altını kapatıp tereyağını ilave edin.
İlk sıcaklığı gittikten sonra şekil vermek istediğiniz kalıbı hafif ıslatın ve hazırladığınız karışımı kalıba dökerek buzdolabına kaldırın.
Buzdolabında yaklaşık 4 saat bekledikten sonra kalıptan çıkardığınız lokumları istediğiniz şekilde dilimleyin.
MALZEMELER
1 kilogram mandalina
1 kilogram toz şeker
1 su bardağı mandalina suyu
1/2 su bardağı su
Yarım limon
HAZIRLANIŞI
Mandalinaları soyarak dilimlerine ayırın ve beyaz kısımlarını temizleyin.
Üzerine 1/2 su bardağı su ve 1 su bardağı mandalina suyunu dökün.
1 kilogram toz şekeri de ilave edildikten sonra bu şekilde bir gece bekletin.
Ertesi gün kısık ateşte reçel kıvamını alana kadar kaynatın.
Kaynamaya yakın zamanda isteğe bağlı olarak karanfil ilave edin.
MALZEMELER
3 adet mandalina
1 adet muz
1/2 su bardağı süt
HAZIRLANIŞI
Muzu dilimleyip buzluğa atın.
Buzlukta donan muzları, dilimlenen mandalinaları ve 1/2 su bardağı sütü blender yardımıyla sıvı hale getirin.
Üzerine isteğe göre 1 çorba kaşığı dondurma ilave ederek blender yardımıyla karıştırın.
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