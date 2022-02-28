Tam mevsiminde: Mandalina ile yapılabilecek 3 farklı tarif

Mandalina tek başına yenildiği gibi birbirinden güzel tariflerle lezzetine lezzet katmak mümkün. Kendine has kokusu olan meyveyi özellikle tatlı tariflerine lezzet kazandırmak için kullanabilirsiniz. Mandalina ile birbirinden lezzetli reçeller, marmelatlar, atıştırmalık lokumlar, pastalar, içecekler, pudingler ve zeytinyağlı yemekler yapabilirsiniz. İşte mandalina kullanarak yapabileceğiniz birbirinden lezzetli 3 farklı tarif!

MANDALİNA LOKUMU TARİFİ

MALZEMELER

4 çay bardağı taze sıkılmış mandalina suyu

2 dolu çorba kaşığı buğday nişastası

1 çay bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı tereyağı

ÜZERİ İÇİN

Hindistan cevizi

HAZIRLANIŞI

Taze sıkılmış mandalina suyu, nişasta ve toz şekeri tencereye alarak karıştırın.

Orta ateşte devamlı karıştırarak kıvam alana kadar pişirin.

Kaynayıp puding kıvamına geldikten sonra altını kapatıp tereyağını ilave edin.

İlk sıcaklığı gittikten sonra şekil vermek istediğiniz kalıbı hafif ıslatın ve hazırladığınız karışımı kalıba dökerek buzdolabına kaldırın.

Buzdolabında yaklaşık 4 saat bekledikten sonra kalıptan çıkardığınız lokumları istediğiniz şekilde dilimleyin.

Lokumların her yerini Hindistan cevizine bulayarak servis edin.

MANDALİNA REÇELİ TARİFİ

MALZEMELER

1 kilogram mandalina

1 kilogram toz şeker

1 su bardağı mandalina suyu

1/2 su bardağı su

Yarım limon

5 tane karanfil (isteğe bağlı)

HAZIRLANIŞI

Mandalinaları soyarak dilimlerine ayırın ve beyaz kısımlarını temizleyin.

Üzerine 1/2 su bardağı su ve 1 su bardağı mandalina suyunu dökün.

1 kilogram toz şekeri de ilave edildikten sonra bu şekilde bir gece bekletin.

Ertesi gün kısık ateşte reçel kıvamını alana kadar kaynatın.

Kaynamaya yakın zamanda isteğe bağlı olarak karanfil ilave edin.

Koyulaşıp reçel kıvamını aldıktan sonra ocaktan alın, soğuyunca servis edin.

MANDALİNA SMOOTHİE TARİFİ

MALZEMELER

3 adet mandalina

1 adet muz

1/2 su bardağı süt

1 çorba kaşığı vanilyalı dondurma (isteğe bağlı)

HAZIRLANIŞI