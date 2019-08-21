Tam tamına 43 yaşında: 'Bu benim annem!'

@shipilkins adlı bir Twitter kullanıcısı , yaşını hiç mi hiç göstermeyen 43 yaşındaki annesinin bir resmini sosyal medya hesabına yükledi. Bir anda salgın gibi yayılan bu fotoğrafın ardından genç kızın attığı Tweet'in altına diğer kullanıcılar da kendi genç annelerinin fotoğraflarıyla cevap vermeye başladı. Yeni bir akımın başlamasına da sebep olan genç kızın annesine rakip olan birçok yaşını göstermeyen ve görenlerin ağzını açık bırakan anneler ortaya çıktı. Bu "güzellik yarışmasının" birden fazla kazananı olacağı kesinken bu muhteşem "katılımcılar" yaşamın gençlik iksirini bulmuş gibi görünüyorlar!
İŞTE O İNANILMAZ ANNELER...
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