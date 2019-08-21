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Tam tamına 43 yaşında: 'Bu benim annem!'

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 21.08.2019 16:05 | Son Güncelleme

Bir genç kız annesini birkaç gün içinde internette popüler yaptı. Annesinin ne kadar genç olduğunu göstermek isterken yeni bir akımı da başlatmış oldu!

Tam tamına 43 yaşında: 'Bu benim annem!'

@shipilkins adlı bir Twitter kullanıcısı , yaşını hiç mi hiç göstermeyen 43 yaşındaki annesinin bir resmini sosyal medya hesabına yükledi. Bir anda salgın gibi yayılan bu fotoğrafın ardından genç kızın attığı Tweet'in altına diğer kullanıcılar da kendi genç annelerinin fotoğraflarıyla cevap vermeye başladı. Yeni bir akımın başlamasına da sebep olan genç kızın annesine rakip olan birçok yaşını göstermeyen ve görenlerin ağzını açık bırakan anneler ortaya çıktı. Bu "güzellik yarışmasının" birden fazla kazananı olacağı kesinken bu muhteşem "katılımcılar" yaşamın gençlik iksirini bulmuş gibi görünüyorlar!

İŞTE O İNANILMAZ ANNELER...

1. 'Bu benim annem ve hala benden herhangi bir erkeği çalabilir.'

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2. 'Annem 45 yaşında ama insanlar onun 37 yaşında olduğunu düşünüyor ve bizi kardeş sanıyorlar.'

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3. 'Annem 43 yaşında ve evlatlık olduğumu düşünüyorum.'

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4. 'Annem 44 yaşında.'

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5. 'Annem 48 yaşında ve öğretmen. Biliyorum ki o, öğrencilerinden gençlik emiyor.'

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6. '42 yaşında ve makyajsız, ben onu çok güzel buluyorum.'

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7. 'Benimki 42 yaşında ve harika.'

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8. 'Annem 41 yaşında herkes onun 34 olduğunu düşünüyor. Evlatlık olduğumdan emin olmaya başladım.'

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9. 'Evet! Benimki 45 yaşında ve ben ona hayranım.'

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10. 'Annem 46 yaşında.'

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11. 'Annem 43 yaşında.'

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12. 'Benimki 43 yaşında.'

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13. 'Annem 35 yaşında ve ben onun dünyadaki en güzel kadın olduğunu düşünüyorum.'

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14. 'Benimki 37 yaşında, onu çok seviyorum.'

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15. '41 yaşında ve o kutsal.'

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16. 'O 47 yaşında ve ben bu durumda huzuru sağlıyamıyorum.'

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17. '41 yaşında...'

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18. 'Benim annem 3 çocuk annesi ve o 2 haftadır 46 yaşında'

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19. 'Annem 40 yaşında.'

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20. 'Benim annem 38 yaşında.'

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21. 'Benim annem 46 yaşında.'

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22.' Benim annem 45 yaşında.'

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23. 'Bu da benim annem. O 62 yaşında.'

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