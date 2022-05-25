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Tamamen aynısı! Nefis Pastane Poğaçası Tarifi

25.05.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Poğaça çayların, kahvelerin yanında sevilerek tüketiliyor. Özellikle sabahları pratik ve hızlı kahvaltı için yenilen sıcacık poğaçalar içimizi ısıtıyor. Evde yapılan poğaçalar ile pastane poğaçaları aynı olmuyor, pastane poğaçalarını seviyorum diyorsanız bu tarifi uygulamalısınız.

Tamamen aynısı! Nefis Pastane Poğaçası Tarifi

Poğaçalar çocukluğumuzdan itibaren hızlı bir kahvaltı için en uygun tercihler arasında yer alıyor. Zaman zaman mide yanmalarına neden olsa da lezzeti nedeniyle poğaça yemekten vazgeçilmiyor. Evde yapılan poğaçalarda istenilen lezzeti elde etmek zor olabiliyor. Yapacağınız poğaçaların pastane poğaçası gibi lezzetli ve yumuşacık olmasını istiyorsanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Yapacağınız poğaçanın pastane poğaçasından farkı olmayacak. Üstelik çok daha hafif olacak.

PASTANE POĞAÇASI TARİFİ

Malzemeler

  • 1 paket kuru maya
  • 3 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 yemek kaşığı tuz
  • 1,5 su bardağı ılık su
  • 1,5 su bardağı ılık süt
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 8 - 8,5 su bardağı un

Üzeri için

  • 1 tatlı kaşığı su
  • 1 adet yumurta sarısı
  • 1 tatlı kaşığı sıvı yağ

Yapılışı

  • Kuru maya ve toz şekeri bir kabın içerisine alın.
  • Üzerine ılık süt ve ılık suyu ilave ederek şeker eriyene kadar güzelce karıştırın.
  • Ardından sıvı yağı da ekleyerek karıştırmaya devam edin.
  • Üzerine azar azar un ilave etmeye başlayın. Bu aşamada tuzu da ekleyin. Unu çok kontrollü bir şekilde ilave ederek güzelce yoğurun.
  • Yumuşak kıvamda bir hamur elde edin.
  • Üzerini streç filmle kapatarak oda sıcaklığında 40 dakika kadar mayalandırın. Eğer kış mevsiminde mayalandırma yapıyorsanız daha ılık bir ortamda 1 saat kadar mayalandırın.
  • Mayalanan hamurdan avuç içi büyüklüğünde bezeler elde ederek yuvarlak bir şekil verin. Dilerseniz bu aşamada içlerine harç da koyabilirsiniz.
  • Hazırladığınız hamurları yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.
  • Yumurta sarısı, yağ ve suyu bir kapta karıştırın. Poğaçaların üzerine fırça yardımıyla sürün. Ardından da çatalla şekil verin.
  • 180 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 25-30 dakika kadar üzeri kızarıp tam poğaçalar tam kabarana kadar pişirin. Ardından çıkarıp biraz dinlendirdikten sonra servis edin.

AFİYET OLSUN!

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poğaça tarifi
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