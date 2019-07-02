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Tamamı safra kesesinden çıktı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 02.07.2019 14:21 | Son Güncelleme

Erzincan'da karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede ameliyata alınan Zeynep Dağ'ın (74) safra kesesinden 450 taş çıkartıldı.

Tamamı safra kesesinden çıktı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne karın ağrısı şikayetiyle başvuran Zeynep Dağ yapılan tetkiklerinde, safra kesesinde çok sayıda taş olduğu belirlendi. Ameliyata alınan Dağ’ın safra kesesinden en küçüğü 2 milimetre en büyüğü 1,5 santim olmak üzere yaklaşık 450 taş çıkarıldı. Başarılı geçen ameliyatın ardından yaşlı kadın eski sağlığına kavuştu.

Yapılan testlerin ardından eşinin ameliyata alındığını söyleyen Paşa Dağ, çıkarılan taşları görünce şaşırdığını söyledi. Dağ, "450 tane taş çıktı safra kesesinden. Bugüne kadar nasıl taşımış hayret edilecek bir durum. Bir günde taburcu ettiler eşimi. Bizim böyle bir hastanemiz böyle bir kadromuz var. Ne mutlu bize" diye konuştu.

BAŞHEKİM: BU BİR REKOR, 450 TAŞI HİÇ GÖRMEMİŞTİK

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Genel Cerrahi Uzmanı Öğretim Üyesi Dr. Orhan Çimen ise kadın hastanın dönem, dönem olan karın ağrısı şikayeti ile başvurduğunu belirterek şöyle dedi:

"Teyzenin karın ağrısı dışında şeker ve tansiyon hastalıkları mevcuttu. Yapılan tetkikler sonucunda safra kesesinde irili ufaklı çok sayıda taş olduğu tespit edildi. Bunun üzerine operasyon kararı alındı. Gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra acil olmayan koşullarda operasyona aldık. İki cerrah arkadaşla Laparoskopik yöntemle safra kesesini dışarıya aldık. Kesenin taşla dolu olduğunu gördük. Hastamızı 24 saat sonra taburcu ettik. Bugün de kontrole çağırdık. Gayet iyi, hastamızın herhangi bir sıkıntısı yok. Genelde çapları ve boyutları değişmekle birlikte 3 ile 5 bazen 10'un altında bu taşları görüyoruz. 2006 yılından beri cerrahi camiasının içerisindeyim. Yaklaşık 6 ay önce 200-250 taş ile karşılaşmıştık. Bu bir rekor, 450 taş hiç görmemiştik şimdiye kadar."

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan karın ağrısı safra kesesi

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