MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tamer Karadağlı'dan "Bugün olsa yine eşinizi aldatır mısınız?" sorusuna flaş yanıt

Tamer Karadağlı'dan "Bugün olsa yine eşinizi aldatır mısınız?" sorusuna flaş yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2020 22:40 | Son Güncelleme

Haber Global ekranlarında yayınlanan 'Jülide Ateş'le 40' programının konuğu oyuncu Tamer Karadağlı oldu. Arzu Balkan ile evli olduğu dönemde eşini aldatan ve bu nedenle şantaja da uğrayan Tamer Karadağlı, o dönemde kameraların karşısında yaptığı, "Eşimden ve ailesinden özür diliyorum" açıklamasıyla ilgili yıllar sonra şok açıklamalarda bulundu. Tamer Karadağlı, "O zamanki özür açıklamasını belki de baskıyla yaptım. Ama bugün düşünüyorum. Benim kimseye verecek bir hesabım yok" dedi.

Jülide Ateş'in sunduğu 40 programına konuk olan Tamer Karadağlı, özel hayatına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu

"ÖZÜR AÇIKLAMASINI BASKIYLA YAPTIM"

Yıllar önce kendisi gibi oyuncu olan eski Arzu Balkan'ı aldattığı ortaya çıkan Karadağlı, Jülide Ateş'in "Bugün olsa yine eşinizi aldatır mısınız?" sorusuna yanıt verdi.

Karadağlı, "Bazen bazı şeyler olur, sonuçlarına katlanırsınız. O zamanki özür açıklamasını belki de baskıyla yaptım. Benim kimseye verecek hesabım yok sadece karıma hesap veririm ve karım bana hesabı sorabilir. Aksi takdirde herkes sizin hayatınıza karışmaya başlarsa herkesin de sizin hayatınıza karışma hakkı olur. Bunun da çok doğru olduğuna inanmıyorum" dedi.

tamer3

İşte Tamer Karadağlı'nın açıklamalarından satır başları:

"EVLİLİK SİZİ NEDEN BU KADAR KORKUTTU?"

Şundan, bundan dolayı demek çok doğru değil. İki ayrı insanın aynı ev içinde birlikte yaşıyor olması beni korkutuyordu. 2 insanın aynı evin içinde yaşaması aslında çok zor. Belki de ben kendime güvenemiyorum. Annemle babamın ayrılığından dolayı mı bilmiyorum. İlle de 2 insanın bir imzayla birlikte olup ömrünün sonuna kadar aynı ev içinde olması gerekiyor mu bilmiyorum. Bunu sürdürebilenler de var sürdüremeyenler de var. Ben bunu sürdüremeyenlerden biriyim.

"SİNEMADA EŞCİNSEL ROLÜNÜ OYNAR MISINIZ?"

"Eğer reddemeyeceğim derecede güzel bir hikayeyse kendimi orada bir şeyler verebiliyormuşum gibi hissedersem düşünürüm. Televizyonda oynamam. "

tamer4

"HOMOFOBİK MİSİNİZ"?

"Hiç değilim. Yani çok yanlış bir tanımlama olur öyle bir şey. Parmak arası terlik evet, 10 yıldır 15 yıldır söylediğim şey nedense son zamanlarda farklı yerlere çekilmeye çalışıldı. Ben sevmeyebilirim. sevmemek de en doğal hakkım. Birileri de bana bakıp, "Ulan yaz günü kovboy çizmesi giyiyor, giyilir mi ulan" diye düşünebilir. Belki de espri anlamında söylenen bir şeydir. Etiketlendirmenin doğru bir şey olduğuna inanmıyorum. Parmak arası terliği ben sadece hijyenik bulmuyorum. Biz erkekler dışardayken tuvalete gittiğimizde ayakta işimizi görüyoruz. O pisuvara giren şeyler ayaklarınıza geliyor. Dolayısıyla da çok hijyenik bir şey olmuyor. Ben yakıştırmıyorum diye insanlar giymeyecek demek değil ki."

"TAŞ FIRIN ERKEĞİ MİSİNİZ?"

"Ben kendimi öyle değerlendirmiyorum. Ben neysem oyum. Haluk, taş fırın erkeği diye bir şey çıkarmış ve onu yaşamaya çalışıyordu. Benim de tutucu olduğum yanlar vardır mutlaka çünkü hepimiz kendi dönemimizin çocuklarıyız. "

"ÖZCAN DENİZ'İ KISKANDINIZ MI?"

"Hayır. Çünkü biz Asmalı Konak'ı reytinglerde geçiyorduk. Ben Özcan'dan başka kimseyi düşünemiyorum Asmalı Konak'ta. Ben de o rol için düşünülen oyunculardan biriymişim ama Özcan Deniz'in daha uygun olduğunu düşünüp Özcan Deniz'le yola devam etmişler. İyi ki onunla devam etmişler ben çok beğenerek izliyordum Özcan Deniz'i. Aslında onların yaptığı iş daha zordu. O kadar büyük bir prodüksiyon, görüntüler, kamera hareketleri... Müthişti. Ama biz Çocuklar Duymasın'da bir sitkom çekiyorduk ve Asmalı Konak,'ı geçiyorduk. Çok saçmaydı. Tekrarlarıyla birlikte en çok izlenen dizi oldu Çocuklar Duymasın. Galiba Özcan beni kıskanıyordur şimdi."


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Yaprak Dökümü oyuncuları yeniden buluştu! Bennu Yıldırımlar paylaştıYaprak Dökümü oyuncuları yeniden buluştu! Bennu Yıldırımlar paylaştı
Ülkeye döndü! Yabancı damat ile tatildeÜlkeye döndü! Yabancı damat ile tatilde
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu açıkladı! Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Bakan Soylu açıkladı! Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Murat Övüç'e bir şok daha! Sahneden indirip...

Murat Övüç'e bir şok daha! Sahneden indirip...

Şehri yerle bir eden amonyum nitratın sahibi ortaya çıktı

Şehri yerle bir eden amonyum nitratın sahibi ortaya çıktı

Cemal Enginyurt: Akşener kongreyi kazanmıştı, ben iptal ettirdim

Cemal Enginyurt: Akşener kongreyi kazanmıştı, ben iptal ettirdim

İş görüşmesinde iğrenç teklif!

İş görüşmesinde iğrenç teklif!

Sağlık Bakanı Koca'dan o iddialara yalanlama

Sağlık Bakanı Koca'dan o iddialara yalanlama

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Ebru Şahin ve Cedi Osman’dan aşk pozları

Ebru Şahin ve Cedi Osman’dan aşk pozları

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Çocuklarına bayram harçlığı olarak bakın ne taktı!

Çocuklarına bayram harçlığı olarak bakın ne taktı!

Ayrılıktan sonra şoke eden olay! 'Ona zarar vereni mahvedeceğim'

Ayrılıktan sonra şoke eden olay! 'Ona zarar vereni mahvedeceğim'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaprak Dökümü oyuncuları yeniden buluştu! Bennu Yıldırımlar paylaştı

Yaprak Dökümü oyuncuları yeniden buluştu! Bennu Yıldırımlar paylaştı

Sercan Yıldırım yeni gözdesini açıkladı! Bakın ünlü futbolcu kime hayran?

Sercan Yıldırım yeni gözdesini açıkladı! Bakın ünlü futbolcu kime hayran?

Bizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Saygıner kimdir? Uğurtan Saygıner kaç yaşında ve nereli? Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Uğurtan Saygıner’in hayatı

Bizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Saygıner kimdir? Uğurtan Saygıner kaç yaşında ve nereli? Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Uğurtan Saygıner’in hayatı

Cedi Osman ve Ebru Şahin’den yeni aşk pozları! Mesafeler aşıkları ayıramadı!

Cedi Osman'dan romantik jest!

Hayko Cepkin'den sert Murat Övüç tepkisi! 'Hıyarın hıyar olduğundan haberi yok'

Murat Övüç tepkisi! 'Hıyarın hıyar olduğundan haberi yok'

Melisa Şenolsun makyajsız haliyle şaşırttı

Melisa Şenolsun cesaretiyle büyüledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.