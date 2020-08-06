Tamer Karadağlı'dan "Bugün olsa yine eşinizi aldatır mısınız?" sorusuna flaş yanıt

Şundan, bundan dolayı demek çok doğru değil. İki ayrı insanın aynı ev içinde birlikte yaşıyor olması beni korkutuyordu. 2 insanın aynı evin içinde yaşaması aslında çok zor. Belki de ben kendime güvenemiyorum. Annemle babamın ayrılığından dolayı mı bilmiyorum. İlle de 2 insanın bir imzayla birlikte olup ömrünün sonuna kadar aynı ev içinde olması gerekiyor mu bilmiyorum. Bunu sürdürebilenler de var sürdüremeyenler de var. Ben bunu sürdüremeyenlerden biriyim.

Karadağlı, "Bazen bazı şeyler olur, sonuçlarına katlanırsınız. O zamanki özür açıklamasını belki de baskıyla yaptım. Benim kimseye verecek hesabım yok sadece karıma hesap veririm ve karım bana hesabı sorabilir. Aksi takdirde herkes sizin hayatınıza karışmaya başlarsa herkesin de sizin hayatınıza karışma hakkı olur. Bunun da çok doğru olduğuna inanmıyorum" dedi.

"SİNEMADA EŞCİNSEL ROLÜNÜ OYNAR MISINIZ?"

"Eğer reddemeyeceğim derecede güzel bir hikayeyse kendimi orada bir şeyler verebiliyormuşum gibi hissedersem düşünürüm. Televizyonda oynamam. "

"HOMOFOBİK MİSİNİZ"?

"Hiç değilim. Yani çok yanlış bir tanımlama olur öyle bir şey. Parmak arası terlik evet, 10 yıldır 15 yıldır söylediğim şey nedense son zamanlarda farklı yerlere çekilmeye çalışıldı. Ben sevmeyebilirim. sevmemek de en doğal hakkım. Birileri de bana bakıp, "Ulan yaz günü kovboy çizmesi giyiyor, giyilir mi ulan" diye düşünebilir. Belki de espri anlamında söylenen bir şeydir. Etiketlendirmenin doğru bir şey olduğuna inanmıyorum. Parmak arası terliği ben sadece hijyenik bulmuyorum. Biz erkekler dışardayken tuvalete gittiğimizde ayakta işimizi görüyoruz. O pisuvara giren şeyler ayaklarınıza geliyor. Dolayısıyla da çok hijyenik bir şey olmuyor. Ben yakıştırmıyorum diye insanlar giymeyecek demek değil ki."

"TAŞ FIRIN ERKEĞİ MİSİNİZ?"

"Ben kendimi öyle değerlendirmiyorum. Ben neysem oyum. Haluk, taş fırın erkeği diye bir şey çıkarmış ve onu yaşamaya çalışıyordu. Benim de tutucu olduğum yanlar vardır mutlaka çünkü hepimiz kendi dönemimizin çocuklarıyız. "