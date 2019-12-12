Tamer Karadağlı'dan Pınar Altuğ yorumu: Gerçek kocasından daha uzun süredir kocasıyım

Perakende dünyasının önde gelen isimlerini buluşturan ‘Perakendede İnovasyon Forumu ve Ödülleri’ sahiplerini buldu.

Törene; Pınar Altuğ'un derin yırtmaçlı kıyafeti damga vurdu. Tamer Karadağlı, Haluk Bilginer'e benzetilmesiyle ilgili olarak da açıklama yaptı.

Tören öncesi gazetecilerle konuşan Pınar Altuğ, “Tamer’le olunca başka oluyor. 1 ay sonra 18 senemizi deviriyoruz. Tamer’i en çok tanıyan birkaç kadından biriyim” deyince Tamer Karadağlı da “Acayip bir güven bu. Bir yerde çuvallarsam nasılsa Pınar var, toparlar diyorum. Gerçek kocasından daha uzun süredir kocasıyım” diyerek esprili ifadeler kullandı.

Tamer Karadağlı, Emmy ödüllü Haluk Bilginer’e benzetildiğini söyleyip “Haluk Bilginer olayı anlaşılır gibi değil. Yaklaşık iki haftadır tebrikleri kabul ediyorum. Yüzlerce tebrik mesajı geldi. Tebrikler Haluk Bilginer yazıp altına benim fotoğrafımı koyuyorlar. Bu işin ekmeğini ben yiyeceğim herhalde” dedi. (SnobMagazin)



