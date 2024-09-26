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Tamer Karadağlı gündemdeyken Selçuk Yöntem'den olay paylaşım! "Yazıklar olsun"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
26.09.2024 07:19
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Çocuklar Duymasın dizisi ile tanınan Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü olmuştu. Geçtiğimiz günlerde bir oyuncunun iddialarıyla konuşulan Tamer Karadağlı gündemdeyken Selçuk Yöntem'den olay bir paylaşım geldi.

Tamer Karadağlı gündemdeyken Selçuk Yöntem'den olay paylaşım! "Yazıklar olsun"

MYNET-Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü olarak atanan Tamer Karadağlık sık sık gündeme gelen bir isim.

Son olarak sanatçı Gaye Filiz Alacacı, Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Tamer Karadağlı’yı eleştirdiği için telefonu alınarak üç saat boyunca bir odada alıkonulduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Bakanlık bu iddialar sonrası DT’nin talebiyle müfettiş görevlendirdi.

Tamer Karadağlı eleştirilerin odağındayken usta oyuncu Selçuk Yöntem'den olay bir paylaşım geldi.

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Bir dönem Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncularından olan Selçuk Yöntem geçmişten bugüne değişen yapıyı eleştirdi.

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Selçuk Yöntem paylaşımında geçmişte tiyatronun başında bulunan isimleri sayarak "sanatı ve sanatçılarını daha iyiye teşvik eden bir kurum nereden nereye geldi. Yazıklar olsun" diyerek isyan etti.

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TAMER KARADAĞLI'DAN İDDİALI SÖZLER

Tamer Karadağlı geçtiğimiz haftalarda “Kimsenin oturup yıllarca sadece maaş alıp ama ‘Ben oyuncuyum’, ‘Ben tiyatrocuyum’ demesi doğru gelmiyor. ‘Çalışmayacaksanız istifa edin’ diyorum… Birçok arkadaşımıza ‘Gidin dizi-filmlerde oynayın, para kazanın, görünür olun, isminiz marka değeri taşısın’ diyorum. Bunu destekliyorum, herkese de izin veriyorum. Ama sözleşmelerinde ‘asli görevinizi aksatmamak’ kaydıyla.

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Bazı oyuncularımız 15 sene boyunca oynamamış. Dışarıda dizi çekiyor, kendi özel tiyatrosu var, maaş alıyor ama çalışmıyor. Bunlar istifa ettiler. Lale Devre bitti. Sayıları çok fazla değildi. Çalışmak isteyen çok fazla oyuncu var. Çalışmayan oyuncunun teşviklerini ödemiyorum” demişti.

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Selçuk Yöntem Tamer Karadağlı
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