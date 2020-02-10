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Tamer Karadağlı'nın gergin gecesi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2020 12:21 | Son Güncelleme

Oyuncu Tamer Karadağlı, önceki akşam esmer bir kadınla Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinden çıkarken görüntülendi. Flaşların patlamasıyla gerilen Karadağlı, yanındaki kadına, "Sen arabaya geç, ben geliyorum" dedi. Karadağlı, muhabirlerin sorularını ise yanıtsız bıraktı.

Tamer Karadağlı'nın gergin gecesi!

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; oyuncu Tamer Karadağlı, önceki akşam uzun boylu esmer bir kadın ile Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinden çıkarken görüntülendi.

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"SEN ARABAYA GEÇ, BEN GELİYORUM"

Flaşların patlamasıyla gerilen Tamer Karadağlı, yanındaki kadına, "Sen arabaya geç, ben geliyorum" diyerek vale ücretini ödemeye koyuldu.

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SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Vale ücretini ödeyen Tamer Karadağlı, "Yanınızdaki hanımefendi sevgiliniz mi?" sorusuna cevap vermedi. Çift, daha sonra lüks marka araçlarıyla oradan uzaklaştı.


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Anahtar Kelimeler:
tamer karadağlı, sevgili,

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