Tamer Karadağlı'nın gergin gecesi!

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; oyuncu Tamer Karadağlı, önceki akşam uzun boylu esmer bir kadın ile Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinden çıkarken görüntülendi.

"SEN ARABAYA GEÇ, BEN GELİYORUM"

Flaşların patlamasıyla gerilen Tamer Karadağlı, yanındaki kadına, "Sen arabaya geç, ben geliyorum" diyerek vale ücretini ödemeye koyuldu.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Vale ücretini ödeyen Tamer Karadağlı, "Yanınızdaki hanımefendi sevgiliniz mi?" sorusuna cevap vermedi. Çift, daha sonra lüks marka araçlarıyla oradan uzaklaştı.



