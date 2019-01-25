Tamire getirilen telefonun bataryasının patlama anı kamerada

Olay, Başiskele'de cep telefonu satışı ve tamiri yapan iş yerinde meydana geldi. Telefonunun bataryası arızalanan müşteri, bataryayı değiştirmek için telefon tamircisine geldi.
Tamirci Hulusi Ayman, tezgahın üzerine koyduğu telefonu eline alıp incelediği sırada batarya bir anda patlayarak alev aldı. Ayman, alev alan telefonu tezgahın üzerine fırlattı. Bataryanın patlama anı ve iş yerinde yaşanan panik ise güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)
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