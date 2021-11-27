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Tammy Hembrow paraya para demiyor

27.11.2021 00:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk çocuğuna hamile olduğu dönemde yaptığı paylaşımlarla dünya çapında üne kavuşan fitness antrenörü ve sosyal medya fenomeni Tammy Hembrow’un, Youtube kanalından markalarla yaptığı sözleşmeden kazandığı para dudak uçuklattı.

Tammy Hembrow paraya para demiyor

Sosyal medyadaki fitness paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Tammy Hembrow'un, Youtube kanalındaki her sözleşme için ortalama aylık 20 bin dolara anlaştığı söylendi.

13 milyon takipçisi olduğu Instagram hesabından sürekli paylaşımlarda bulunan Avustralyalı influencer Tammy Hembrow, dikkatleri üzerinden eksik etmiyor.

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"İNSANLARI MUTLU YAŞAMA TEŞVİK ETMEK İSTİYORUM"

Hamile olduğu sıralarda verdiği pozlarla ününe ün katan Hembrow, kurum ve kuruluşlarla yaptığı anlaşmalarla fitness imparatorluğu kurdu.

"İnsanları mutlu bir şekilde yaşamaya teşvik ve motive etmek istiyorum" diyen Tammy, birçok ünlünün de koçluğunu yapıyor.

HER SÖZLEŞME İÇİN 20 BİN DOLAR ALIYOR

Ünlü fenomen bir zamanlar Khloe Kardashian'a özel ders vermesiyle ilgi odağı olmuştu.

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İki çocuğu olan ve 1.95 milyon dolar değerindeki malikanede yaşayan Hembrow'un Youtube kanalında yaptığı her sözleşme için ortalama aylık 20 bin dolara anlaştığı söylendi.


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