Tanem Sivar mahkeme önünde ağladı

İnceleme sonucunda, evdeki poşet ile köpekleri zehirleyen maddenin, ’metomilin’ adlı tarım ilacı olduğu tespit edildi. İfade veren iki tanık da köpeklerin zehirlendiği gün çevrede Kaan Ünveren dışında kimsenin bulunmadığını söyledi. Ayrıca tanıklar, sanığın köpeklerden nefret ettiğini sosyal medyada ve çevrede sürekli bunu dile getirdiğini kaydetti.

Sunucu Tanem Sivar, destek verenlere sarılarak gözyaşı döktü. Duruşmada ise Dirvana ailesinin avukatı Zekican Balcı, köpeklerin zehirlenmesinden hemen sonra sanık Kaan Ünveren’in tehdidinin yer aldığını belirttiği video görüntülerini mahkemeye sundu. Duruşma, 6 tanığın ifadelerini vermesiyle sürdü.

DURUŞMA ÖNCESİ DİRVANA AİLESİNDEN AÇIKLAMA

Öte yandan duruşma öncesi Dirvana ailesi açıklama yaptı. İşadamı Edham Dirvana, "Bugün adaletin bulunması için buradayız. Sistemimize, canı gönülden güveniyoruz. Bizler çok mağduriyet yaşadık. Gördük ki toplumda şiddet her ortamda insanlara zarar veriyor. Haklı mücadelemizi sessizlere ses olalım ve tüm şiddetlere karşı duruş sergileyelim diye önemsiyoruz. Bize büyük bir görev verildi. Bizlere destek veren herkes bu görevi yerine getirmemizi bekliyor. Bu uzun bir süreç. Uzun sürecin ilk celsesi başladı ve sonuna kadar mücadelemizi şiddete ’dur’ demek için vereceğiz" dedi.

Sunucu Tanem Sivar ise "Öncelikle Cango ve Pamuk olmak üzere sahipli ve sahipsiz tüm hayvanlar için buradayız. Bu dava, toplumun birçok kanayan yarasının hepsinin bir davasıdır. Ben ve tüm dostlarım adalete güveniyoruz. Topluma bu kadar zararı olmuş bir kişi için adaletli karar verileceğine inanıyorum" dedi. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanlığı adına avukat Yasemin Babayiğit, "Biz İstanbul Hayvan Hakları Merkezi olarak 2006 yılından bu yana müdahil oluyoruz. Burada hayvanın ve şiddete ilk adımı olduğunu düşünüyoruz. Giden canlıların telafisi mümkün değil tabii ki sonuna kadar hukuki haklarımızı aramaya devam edeceğiz. Bunun hesabını soracağız" dedi. Marmaris Hayvan Hakları Derneği Başkanı Tülay Yıldız, " Bütün hayvanseverler olarak emsal kararlar çıkmasını diliyoruz. Bu cezalar artsın ve ilerleyen tarihlerde hapis cezaları çıksın" dedi.