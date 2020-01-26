Taner Ölmez'in sevgilisi Ece Çeşmioğlu'ndan evlilik teklifi açıklaması

Çeşmioğlu, “İlk defa burada söylüyorum” dedi ve yaşadığı sevinci anlattı. “Evlilik teklifini Brugge’de etti. ‘Yes’ diye çığlık attım. Brugge çok merak ettiğim bir şehirdi, ilk defa gittim. Teklifin orada olması, hiç tahmin etmediğim bir anda gelmesi hayal gibi.” Çok detaya girmek istemediğini belirten Çeşmioğlu bir kez daha Belçika’nın Brugge kentine gitmek istediğini söyledi.

Öte yandan Taner Ölmez geçtiğimiz günlerde Belçika'nın tarihi şehri Brugge'da bir köprünün üzerinde yürürken sevgilisi Ece Çeşmioğlu’na evlilik teklifinde bulunduğu iddiasına “Ben de gazetelerden okuyorum” yanıtını vermişti.



