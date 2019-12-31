Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

Fox TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Mucize Doktor'un başrol oyuncusu Taner Ölmez gündemden düşmüyor. Evlilik hazırlığı yapan başarılı oyuncunun yeni yılda sevgilisi Ece Çeşmioğlu'yla nikah masasına oturması bekleniyor. Bu arada düğün hazırlıklarına da başlayan Ölmez'in evlendikten sonra oturmak için ev aldığı haberleri geçtiğimiz gün basında yer almıştı. Bağdat Caddesi'nden 3 milyon TL'ye ev satın alan oyuncunun kazancı da merak konusu olmuştu.

HAFTALIK 30 BİN TL!

Taner Ölmez'in Mucize Doktor dizisinden haftalık 30 bin TL kazandığı öğrenildi. (Gecce)

