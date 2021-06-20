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Taner Rumeli kimdir, kaç yaşında? Baş Belası dizisi Yener kimdir? Taner Rumeli nereli?

20.06.2021 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce Afili Aşk, İnadına Aşk ve Asla Vazgeçmem gibi yapımlarda izlediğimiz ve oyunculuğa ilk kez Bizim Evin Halleri isimli dizi ile başlangıç yapan Taner Rumeli, bu akşam ATV ekranlarında başlayacak olan Baş Belası isimli dizide Yener karakterini canlandıracak. Peki Taner Rumeli kimdir, nereli ve kaç yaşında? Baş Belası Yener kimdir? İşte Baş Belası dizisi Yener Yılmaz karakteri ve Taner Rumeli'nin biyografisi...

Taner Rumeli kimdir, kaç yaşında? Baş Belası dizisi Yener kimdir? Taner Rumeli nereli?

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunu olan ve Afili Aşk, İnadına Aşk ve Asla Vazgeçmem gibi pek çok farklı yapımda izlediğimiz Taner Rumeli, bu akşam ATV ekranlarında başlayacak Baş Belası isimli yeni dizide Yener karakterini canlandıracak. Peki Taner Rumeli kimdir, nereli ve kaç yaşında? Baş Belası Yener kimdir?

TANER RUMELİ KİMDİR? BAŞ BELASI DİZİSİ YENER KİMDİR?

8 Nisan 1985 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Taner Rumeli, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2000 senesinde yayınlanmış olan Bizim Evin Halleri dizisi ile gerçekleştirmiş olan Taner Rumeli, 2019 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Afili Aşk dizisinde Rıza karakterine hayat vermiştir. 1,85 metre boyunda olan başarılı oyuncu, 80 kilodur ve Koç burcudur.

2007 senesinde Bitmeyen Makarna isimli kısa filmde oynayan oyuncu, 2008 yılında Cin Geçidi isimli Kısa Filmde “Güney” rolünü üstlenmiştir. 2010 yılında Son İstasyon isimli sinema filminde Arda rolünü canlandırmıştır. Rumeli, ayrıca 2015 senesinde Fox TV'de yayınlanmış olan İnadına Aşk dizisinde “Toprak Barutçu” karakterine hayat vermiştir.

TANER RUMELİ ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2019 – Afili Aşk (Rıza Özkayalı) (TV Dizisi)
2018 – Kalbimin Sultanı (Musa Ağa) (TV Dizisi)
2016 – İnadına Aşk (Toprak) (TV Dizisi)
2015 – Öyle ya da Böyle (Sinema Filmi)
2015 – Sol Şerit (Kaan) (Sinema Filmi)
2008-2015 – Unutma Beni (Levent) (TV Dizisi)
2008 – Cin Geçidi (Güney) (TV Filmi)
2007 – Bitmeyen Makarna (Mehmet) (Kısa Film)
2000 – Bizim Evin Halleri (Çetin) (TV Dizisi)
2014-2016 – Asla Vazgeçmem (Fatih) (TV Dizisi)
2014 – Analı Oğullu (Fırat) (TV Dizisi)
2013 – İnadına Yaşamak (Selim) (TV Dizisi)
2012 – Atlılar (Şahin Bey) (TV Dizisi)
2011-2012 – Öyle Bir Geçer Zaman ki (Tarık) (TV Dizisi)
2011 – Nuri (Can) (TV Dizisi)
2010 – Son İstasyon (Arda) (Sinema Filmi)


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Anahtar Kelimeler:
atv Baş Belası dizisi
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