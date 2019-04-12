Tanesi 5 liradan satılıyor: Uzun süre bayatlamıyor! Sırrı ise...

Tokat'ta kendine ait ekmek fabrikasında kente özgü yöresel ev ekmeği üreten İlker Erkek, son 1 yıldır talep üzerine İstanbul ve Ankara'ya da ekmek üretmeye ve göndermeye başladı. 6 yıldır ev ekmeğinin üretimi işini yapan Erkek, tanesi 5 liradan satılan ekmeklerden her gün bin adet İstanbul ve Ankara'ya yolluyor.

Merkeze bağlı Kemalpaşa köyünde ekmek fabrikası bulunan evli ve 2 çocuk sahibi İlker Erkek (49), ekmeğin yoğrulduktan sonra belli bir süre bekletilen hamurunun özel taş fırınlarda, odun ateşinde, 1 saat boyunca pişirilerek hazırlandığını söyledi. Uzun süre bayatlamayan ekmeğe gelen yoğun talep üzerine ise üretilen ekmekler günlük bin adet, anlaşmalı otobüs firmaları aracılığıyla İstanbul ve Ankara'daki anlaşmalı marketlere ulaştırılıyor. Ekmeklerin tanesi 5 liradan satılıyor.

Tokat'ta ev ekmeğinin en önemli özelliğinin uzun süre bayatlamaması olduğunu ifade eden işletme sahibi İlker Bekler, "Bu ekmeğin özelliği yöresel olması, kendi kültürümüzden gelmesidir. Geçmişten bugüne kadar evlerimizde, köylerimizde üretilen doğal un, tuz, su dışında başka katkı maddesi kullanılmıyor. En önemli özelliği 1 saatte odun ateşinde pişmesi. Üretimi burada biz yapıyoruz. Diğer ekmeklerden ayırt edici özelliği ise, bu ekmeğin bayatlamaması. Bu ekmek serin bir ortamda aylarca kalabiliyor. İhtiyaç halinde çıkarttığınız zaman ısıtıp ilk günkü tazeliği ile yiyebiliyorsunuz. Lezzetinden hiçbir şey kaybetmeden tüketilebiliyor" dedi.