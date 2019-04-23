Tanrı Dağları'nda uluduğu video ile gündem olan Enginyurt'tan çok sert sözler

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Tanrı Dağı'nda uluduğu video ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Enginyurt, sosyal medyada kendisini eleştirenlere ise çok sert sözlerle yanıt verdi.

İşte Enginyurt'un Twitter'daki o paylaşımı;

Enginyurt, uluduğu videosunda "Türk milliyetçisi olarak, bir Türkçü olarak, Tanrı Dağı'ndan bozkurt ulumasını bütün dünyaya duyurmak, benim için en büyük ahdi. Ahdimi gerçekleştiriyorum" ifadelerini kullanmıştı.



