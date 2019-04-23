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Tanrı Dağları'nda uluduğu video ile gündem olan Enginyurt'tan çok sert sözler

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 23.04.2019 07:19 | Son Güncelleme

Tanrı Dağları'nda "En büyük ahdimi gerçekleştiriyorum" diyerek uluyan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, kendisini eleştirenlere çok sert sözlerle tepki gösterdi.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Tanrı Dağı'nda uluduğu video ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Enginyurt, sosyal medyada kendisini eleştirenlere ise çok sert sözlerle yanıt verdi.

İşte Enginyurt'un Twitter'daki o paylaşımı;

ıpıoıpıo

Enginyurt, uluduğu videosunda "Türk milliyetçisi olarak, bir Türkçü olarak, Tanrı Dağı'ndan bozkurt ulumasını bütün dünyaya duyurmak, benim için en büyük ahdi. Ahdimi gerçekleştiriyorum" ifadelerini kullanmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
cemal enginyurt tanrı dağları MHP

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