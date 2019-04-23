Tanrı Dağları'nda uluduğu video ile gündem olan Enginyurt'tan çok sert sözler

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Tanrı Dağı'nda uluduğu video ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Enginyurt, sosyal medyada kendisini eleştirenlere ise çok sert sözlerle yanıt verdi.
İşte Enginyurt'un Twitter'daki o paylaşımı;
Enginyurt, uluduğu videosunda "Türk milliyetçisi olarak, bir Türkçü olarak, Tanrı Dağı'ndan bozkurt ulumasını bütün dünyaya duyurmak, benim için en büyük ahdi. Ahdimi gerçekleştiriyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Organik diye satıyorlar ama... Sakın almayın!
Bu pozlar sosyal medyayı salladı! Çok güleceksiniz
Korkunç kaza! Anne öldü, eşi ve bebeği yaralandı
Defineciler 'eşkıyanın hazinesi'ni arıyormuş
Sizin de başınıza gelebilir! Her şey dişini çektirmesiyle başladı
Bu ülkelerden vize almak çocuk oyuncağı!
Bluzundaki inciler yanlış konumlanınca...
Kazılarla ortaya çıktı! Gizemli dinin mensupları...
Bu 'selfie'leri anlamak mümkün değil!
Seçimin ardından hafızalara kazınan 7 fotoğraf
Okuyucu Yorumları 0 yorum