Tansiyon yükseldi! Çipras'tan Türkiye'ye yaptırım tehdidi

Euronews Türkiye'nin haberine göre Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, Doğu Akdeniz’de doğal gaz aramaya devam etmesi halinde Türkiye’ye ekonomik yaptırımların uygulanacağını söyledi. Alpha haber ajansına konuşan Çipras, “Eğer bu strateji devam ederse, mali tedbirler ve yaptırımlar olabilir. Bu uygulamalara devam etmek yerine Türkiye, uluslararası hukuka ve anlaşmalara saygı göstermeli, diyalog masasına oturmalı” dedi.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de euronews muhabirinin sorusu üzerine “Türkiye’yi Kıbrıs’ın egemenlik haklarına saygı göstermeye çağırıyoruz.” ifadelerini kullandı. Mogherini, “Türkiye, Avrupa Birliği’nin gereğine uygun bir şekilde yanıt vereceği ve Kıbrıs’la tam bir dayanışma içinde olacağı her türlü yasa dışı uygulamadan kaçınmalı.” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmaları yapma girişimi geçen hafta Avrupa ve ABD’nin tepkisini çekmişti. Ankara, mayıs başında sondaj çalışmalarına başlanacağını, çalışmaların eylül ayına kadar süreceğini duyurmuştu.

