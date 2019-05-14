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Tansiyon yükseldi! Çipras'tan Türkiye'ye yaptırım tehdidi

Mert Şuşut Mert Şuşut
İLGİNÇ HABERLER  | 14.05.2019 12:13 | Son Güncelleme

Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğalgaz arama girişimine tepki gösterirken ekonomik yaptırım tehdidinde bulundu. Çipras, "Bu strateji devam ederse, mali tedbirler ve yaptırımlar olabilir" dedi.

Tansiyon yükseldi! Çipras'tan Türkiye'ye yaptırım tehdidi

Euronews Türkiye'nin haberine göre Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, Doğu Akdeniz’de doğal gaz aramaya devam etmesi halinde Türkiye’ye ekonomik yaptırımların uygulanacağını söyledi. Alpha haber ajansına konuşan Çipras, “Eğer bu strateji devam ederse, mali tedbirler ve yaptırımlar olabilir. Bu uygulamalara devam etmek yerine Türkiye, uluslararası hukuka ve anlaşmalara saygı göstermeli, diyalog masasına oturmalı” dedi.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de euronews muhabirinin sorusu üzerine “Türkiye’yi Kıbrıs’ın egemenlik haklarına saygı göstermeye çağırıyoruz.” ifadelerini kullandı. Mogherini, “Türkiye, Avrupa Birliği’nin gereğine uygun bir şekilde yanıt vereceği ve Kıbrıs’la tam bir dayanışma içinde olacağı her türlü yasa dışı uygulamadan kaçınmalı.” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmaları yapma girişimi geçen hafta Avrupa ve ABD’nin tepkisini çekmişti. Ankara, mayıs başında sondaj çalışmalarına başlanacağını, çalışmaların eylül ayına kadar süreceğini duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye doğalgaz

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Bi yaptırım da biz yapsak ya mesela yunan adalarına çıkış yapan Türklere ek vergi koysak da bir görsek adalarının ekonomisi ne hale gelecek biz gitmeyince. Bizim sahil kasabalarında yunan turist gördünüz mü hiç? Adamlar gerçek milliyetçi, gelmiyorlar biz kazanmayalım diye. Bir de yunan adalarına gidin bakın binlerce Türk nasıl para harcıyor oralarda!
he oğlum bir siz eksikdiniz gelin sizde yaprtırım uygulayın sanki ekonominiz cok iyi
Naaaprsın mesela ? Haftasonu bile olsa senin sinek avlayan ( eskidendi o bolluk ) tavernalarını, balık restoranlarını dolduran bizim sonradan görme turistlerimizi mi engellersin ? Ya daaaaaa... Ya da Edirne'yi hergün dolduran, senden daha ucuza mal satan Edirne'ye gelen kendi aç turistlerine mi engel olursun ? Naaaprsın, bizim oğlan ???
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